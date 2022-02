Kamila Valieva è stata il motivo del ritardo. Tuttavia, il direttore delle comunicazioni del CIO, Mark Adams, ha affermato giovedì che sarebbe inappropriato commentare un caso legale in corso. Il Comitato Olimpico Russo (ROC) ha raggiunto l'oro nel team event , ma la premiazione è stata ritardata a causa di una questione legale in corso. L’agenzia AP e altri hanno riferito cheè stata il motivo del ritardo. Tuttavia, il direttore delle comunicazioni del CIO, Mark Adams, ha affermato giovedì che sarebbe inappropriato commentare un caso legale in corso.

Giovedì il CIO ha dichiarato che non avrebbe commentato la "questione legale" in corso che ha portato al rinvio della cerimonia di premiazione per le squadre di pattinaggio artistico a Pechino. AP, Reuters e altri hanno fatto il nome della superstar russa di 15 anni Kamila Valieva come causa del ritardo.

Kamila Valieva Credit Foto Getty Images

La premiazione ufficiale avrebbe dovuto svolgersi martedì sera, ma è stata ritardata a causa delle “consultazioni legali” richieste con l'organo direttivo del pattinaggio. Numerosi report hanno indicato Valieva come perno dell’esitazione organizzativa, dopo essere risultata positiva a una sostanza vietata; ma giovedì il direttore delle comunicazioni, Mark Adams, ha ribadito la posizione del CIO sulla questione, dichiarando che non avrebbe commentato il caso.

"Non ho intenzione di commentare le speculazioni che ho sentito durante la notte", ha esordito Adams.

Ieri abbiamo vissuto una situazione che ha comportato implicazioni legali e non ho intenzione di commentare un caso legale dal podio di una conferenza stampa perché non sarebbe appropriato.

AP ha aggiunto che Valieva si è allenata normalmente giovedì prima della competizione individuale.

Lo spettro della trimetazidina

Le speculazioni non hanno potuto che intensificarsi nel corso delle ultime ore, ma Adams ha glissato sul tema: "Si è parlato di un potenziale caso di doping", ha continuato. “E penso che sia pura speculazione, ma in generale, quello che vorrei ricordare è che il CIO ha delegato sia la gestione dei test che le sanzioni nei casi di doping a ITA (International Testing Agency) e CAS (Court of Arbitration for Sport) per evitare anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi e su questo non avrò altro da dire”.

Un appello potrebbe potenzialmente andare alla Corte Arbitrale dello Sport in caso di squalifica di un atleta o di una squadra.

Secondo "RBC", Valeva, che era anche considerata una delle favorite per la competizione individuale (da martedì), sarebbe stata pizzicata con una "piccola quantità" dello stimolante trimetazidina, utilizzato anche per curare l’angina pectoris.

Trimetazidina, ci sono precedenti

Ai Giochi invernali del 2018 a Pyeongchang, la stessa sostanza fu scoperta nella bobbista russa Nadesha Sergeyeva. Secondo la WADA la sostanza può aumentare la resistenza e il flusso sanguigno. Anche la star del nuoto cinese Sun Yang fu sorpreso a usare la droga nel 2014 e fu bandito per tre mesi.

La bandiera russa, lo ricordiamo, è stata bandita dai Giochi per un massiccio scandalo doping. Il presidente Vladimir Putin aveva nuovamente criticato aspramente le sanzioni prima dell'inizio dei Giochi invernali e negato un programma antidoping sostenuto dallo stato. "La pratica della punizione collettiva per i reati commessi da individui è inaccettabile", ha detto Putin, "la Russia è e rimane fedele ai valori olimpici tradizionali".

