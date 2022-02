Si infittisce il mistero legato alla cerimonia di premiazione del team event di pattinaggio artistico: inizialmente prevista per lunedì 7 febbraio, era stata posticipata al giorno successivo, martedì 8. Tuttavia, anche ieri la premiazione è stata annullata, accumulando un ritardo se non altro preoccupante per la gara del team event in cui, ricordiamo, la Russia (sotto la sigla ROC) aveva avuto la meglio, seguita da USA e Giappone.

Insidethegames cerca di spiegare il motivo del ritardo della cerimonia di premiazione, riferendo dichiarazioni provenienti sia dall’ISU (International Skating Union) che dal CIO. La prima ha confermato che dietro questo ritardo c’è un "problema legale", e secondo quanto appreso da insidethegames si tratterebbe di una situazione che coinvolge il comitato olimpico russo e le autorità antidoping internazionali. Il CIO non si sbilancia, tramite le parole del portavoce Mark Adams:"Ci sono implicazioni legali coinvolte nel tutto, stiamo cercando di risolvere ma al momento non posso dire altro".

Ombre del doping sull'oro della Russia?

Inizialmente, sembrava che il problema del ritardo di questa premiazione fosse dovuta alla positività al Covid-19 dell’americano Vincent Zhou, uno dei pattinatori classificatisi al secondo posto nel torneo a squadre. E’ però stamattina che il caso è scoppiato e che il sospetto di un’indagine per positività a un controllo antidoping di un pattinatore russo si è fatta strada. L'addetta stampa della spedizione russa Olga Yermolina ha rifiutato di commentare e ha esortato tutti ad attendere informazioni ufficiali. Bocche chiuse e zero prese di posizioni ufficiali anche dal vicepresidente dell’ISU: Alexander Lakernik: "Non posso davvero dirvi niente. Test antidoping dubbio? Ho appreso questi rumors ma non li commento. Mi baso solo su informazioni ufficiali”.

Anche gli stessi pattinatori non hanno parlato con i giornalisti dopo l'allenamento. Il giornalista di USA Today Tom Shad ha twittato di aver chiesto agli organizzatori di poter intervistare in mixed zone Sinitsina e Katsalapov, ma entrambi non hanno voluto parlare. A rendere ancor più intricata tutta la vicenda, è stato l’intervento di Match TV Sergei Lisin che ha insinuato come la possibile positività di un pattinatore russo, potrebbe essere dovuta al ritrovamento di marijiuana e non di doping: "Un certo numero di persone sta ipotizzando una positività alla marijuana. In questo caso, fornirò una precisazione: nonostante le sanzioni per la marijuana siano state notevolmente indebolite nell'attuale versione del Codice, il risultato verrebbe comunque annullato se si scoprisse una positività di un atleta nel corso della rassegna a 5 Cerchi”. In attesa di scoprire se la classifica sarà ribaltata o se questi rumors risulteranno non confermati, il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov in un’intervista a TASS ha confermato di non voler commentare notizie sommarie attendendo solo il verdetto ufficiale: Aspettiamo qualche chiarimento da parte dei nostri funzionari sportivi a Pechino o del CIO per capire la situazione, non commentiamo le indiscrezioni”.

