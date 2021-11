Giochi olimpici invernali si disputa Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, pattinaggio di figura, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo dello, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede e gare

Le gare di pattinaggio di figura sono in programma dal 4 al 20 febbraio al Capital Indoor Stadium di Pechino. Sono previsti cinque eventi, di cui uno maschile, uno femminile e tre misti: singolo maschile e femminile, team event, danza sul ghiaccio, coppie di artistico. L'ultimo giorno della rassegna si tiene un galà di esibizione. Ogni evento consiste di un programma corto (che vale come qualificazione dei migliori punteggi) e un successivo programma lungo (o libero), dove sono in palio le medaglie. La somma dei punteggi ottenuti nei due programmi determina la classifica finale.

Qualificazione

Alle gare di pattinaggio di figura a Pechino 2022 può partecipare un numero complessivo di 144 atleti. Nella gare di singolo prendono il via 30 atleti, nelle coppie di artistico 19 coppie, nella danza sul ghiaccio 23 coppie. Nel team event al massimo 10 squadre. Un NOC (Comitato Olimpico Nazionale) può schierare un numero massimo complessivo di 18 atleti. Per essere eleggibile, un pattinatore/coppia deve raggiungere entro il 24 gennaio 2022 il minimo di punti stabilito dall'ISU (International Skating Union) in una competizione riconosciuta dalla federazione come i Mondiali di Stoccolma del marzo 2021 o il Nebelhorn Trophy di Oberstdorf dello scorso settembre. L'Italia è riuscita a ottenere la qualificazione nel singolo maschile (due quote), nelle coppie (due quote), nella danza (una quota) e nel team event.

Calendario

4 febbraio, alle 10.02 - team event (singolo maschile, danza, coppie)

6 febbraio, alle 9.37 - team event (singolo femminile, coppie)

7 febbraio, alle 9.22 - team event (singolo maschile, danza, singolo femminile)

8 febbraio, alle 9.22 - singolo maschile (programma corto)

10 febbraio, alle 9.39 - singolo maschile (programma lungo)

12 febbraio, alle 19.07 - danza (rhythm dance)

14 febbraio, alle 9.22 - danza (free dance)

15 febbraio, alle 18.08 - singolo femminile (programma corto)

17 febbraio, alle 18.08 - singolo femminile (programma lungo)

18 febbraio, alle 18.38 - coppie (programma corto)

19 febbraio, alle 19.08 - coppie (programma lungo)

20 febbraio, alle 12 - galà di esibizione

Storia

L'origine della storia olimpica del pattinaggio di figura è molto particolare, visto che il suo debutto a cinque cerchi risale ai Giochi di Londra 1908. Sì, alle Olimpiadi estive! In quella primissima apparizione, gareggiarono 21 atleti di sei Paesi e fu l'unica volta in cui si disputò anche la disciplina "figure speciali". Questo sport comparve nel programma anche ad Anversa 1920 prima di "traslocare" nella rassegna riservata a neve e ghiaccio, che vide la luce a Chamonix-Mont-Blanc 1924. Le gare di singolo e le coppie assegnano le medaglie fin dagli albori, mentre sono di introduzione più recente la danza sul ghiaccio (Innsbruck 1976) e il team event (Sochi 2014). Gli Stati Uniti svettano nel medagliere all time con 15 ori, 16 argenti e 19 bronzi, anche se sommando i risultati di Unione Sovietica e Russia gli americani scivolerebbero al secondo posto. L'Italia ha conquistato due bronzi nella sua vicenda olimpica in questo sport: con Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio nella danza sul ghiaccio a Salt Lake City 2002 e con CarolinaKostner nel singolo femminile a Sochi 2014. L'uomo più atteso a Pechino sarà sicuramente Yuzuru Hanyu. Vincitore degli ultimi due titoli olimpici nel singolo maschile, andrà a caccia di un tris che a livello individuale è riuscito solamente al leggendario svedese Gillis Grafström negli anni Venti e alla poliedrica norvegese Sonja Henie tra il 1928 e il 1936.

