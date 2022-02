Francesca Lollobrigida, a 48 ore dal suo 31° compleanno, ha , a 48 ore dal suo 31° compleanno, ha realizzato un sogno che inseguiva da una vita. Già perché il pattinaggio scorre nelle vene nella famiglia Lollobrigida e si narra che appena abbia iniziato a camminare in maniera spedita (ad appena 14 mesi) papà Maurizio, pattinatore professionista e suo allenatore, l'abbia messa su un paio di pattini a rotelle facendola innamorare di uno sport e di una passione che hanno scandito ogni istante della sua vita.

Leggenda delle rotelle, la folgorazione del ghiaccio dopo Torino 2006

Nata a Frascati nel 1991, ma cresciuta a Casal de' Pazzi, in zona Tiburtina, a Roma: Francesca Lollobrigida, non ha mai voluto inseguire le orme dell’illustre parente Gina Lollobrigida (star del cinema italiano negli anni ’50 e ’60 di cui è la pronipote) ma sin da giovanissima ha gettato anima e corpo per ottenere grandi traguardi nel pattinaggio.

"Andavo a pattinare a rotelle dietro le auto per le strade di Roma, in Italia, con mio padre, nelle ore in cui c'era meno traffico. Ho iniziato così" [Intervista alla ISU]

Francesca sulle rotelle ci sa fare e il palmares è lì a dimostrarlo visto che dal 2012 ad oggi ha vinto ben 16 titoli mondiali ed ottenuto decine di riconoscimenti a livello continentale e nazionale. Ancora oggi appena ha un po’ di tempo libero ritorna sulle amate rotelle, soprattutto nel periodo estivo ma dall’età di 15 anni si dedica anima e corpo alla carriera di pattinatrice su ghiaccio, folgorata dalle Olimpiadi di Torino 2006 viste in tv insieme a papà Maurizio.

Dal 23° posto a Sochi 2014 all'argento a Pechino 2022

E’ da lì che parte il sogno e i sacrifici, che la portano dal 2008 a dedicarsi anima e corpo allo speed skating – con il supporto del gruppo sportivo dell’Aeronautica militare – e a dividersi fra Roma e Baselga di Pinè, in provincia di Trento, dove inizia ad allenarsi e a seguire il percorso che la porterà fino al debutto a Cinque Cerchi che arriverà a Sochi 2014 alla soglia dei 23 anni.

I suoi primi Giochi si chiudono con un 23° posto nei 3000 metri. Quattro anni dopo invece a Pyeongchang Lollobrigida si presenta come il riferimento della disciplina chiudendo 13ª nei 3000 m, 10ª nei 1500 e al 7° posto nella mass start. Risultati che le danno slancio per ottenere nel quadriennio successivo: un bronzo mondiale nei 1500 m e 6 medaglie europee (1 oro nella Mass Start nel 2018, 1 argento nella Mass Start 2020 e 4 bronzi nei 1500 e 3000 metri e nell’all around nel 2019) e diventare la prima italiana a conquistare una medaglia europea nell'allround del pattinaggio di velocità.

Meravigliosa Lollobrigida! Argento nei 3000m, ecco il finale da urlo!

Fra allenamenti sempre più duri e sedute anche in Olanda, la patria dello speed skating, si arriva fino a questa Olimpiade di Pechino dove è arrivata il risultato che la consacra nell’olimpo della disciplina. Un argento nei 3000 metri che avrà sicuramente fatto saltare di gioia, papà Maurizio e anche il marito Matteo Angeletti, anch'egli pattinatore e con cui è convolato a nozze lo scorso mese di luglio.

Ed ora chissà con che tinta fluo festeggerà questo traguardo e questo risultato che nobilitano una carriera. Anche se l’Olimpiade è lungi dall’essere finita per ‘Lollo’, che, rotto il ghiaccio, ora vuole regalarsi altre gioie e scrivere altre pagine di storia.

Lollobrigida raggiante sul podio dei 3000m: la sua premiazione

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di velocità

