La nona medaglia dell’Italia a Pechino 2022 è una delle meno attese: dal vicentino Davide Ghiotto ci aspettavamocose sontuose dopo i podi di Coppa del Mondo a Salt Lake City e Calgary, ma un bronzo al cospetto dei giganti del pattinaggio velocità e per giunta sulla distanza più lunga – gli infiniti ed estenuanti 10'000 metri – pareva costituito squisitamente della materia dei sogni. Il sogno invece Davide lo ha realizzato eccome e, anzi, per un’inezia (leggasi un secondo e trentanove) l’azzurro non ha centrato la medaglia d’argento. Poco male, l’impresa è stata centrata, abbondantemente.