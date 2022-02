Un Davide Ghiotto d’antologia sull’Ice Ribbon di Pechino! L’azzurro ha estratto dal cilindro la miglior versione di sé sui 10.000 metri, sorprendendo avversari ben più quotati. Trainato dalla heat di un leggendario Nils van der Poel, l’azzurro ha stretto i denti chiudendo con un crono stratosferico di 12:45.98, valido per la terza posizione finale dietro allo svedese e all'olandese Patrick Roest.

Van der Poel record del mondo, Roest argento

Ghiotto, da Altavilla Vicentina, replica così la medaglia che il connazionale Nicola Tumolero strappò sulla stessa distanza nell’edizione di PyeongChang 2018. Escluso l’exploit dell’azzurro, la gara ha rispettato i pronostici della vigilia: lo svedese Nils van der Poel ha conquistato il metallo più prezioso sulla distanza più lunga, dopo essersi già piazzato sul gradino più alto del podio nei 5000 metri. Lo svedese chiude realizzando il nuovo record del mondo in 12:30.74. Dietro a lui l’olandese Patrick Roest (12:44.59), Davide Ghiotto (12:45.98), e un deludente Jorrit Bergsma (12:48.94).

L’altro azzurro in corsa sull’Ice Ribbon, il debuttante Michele Malfatti, chiude in 9a posizione col crono di 13:01.42. Una prova tignosa e di carattere da parte del 27enne di Trento, che nella run al fianco di Patrick Roest non sprofonda mai nello sconforto e tiene testa al titanico oranje fino alla fine.

La classifica finale

1 - van der POEL Nils (SWE) 12:30.74 (WR)

2 - ROEST Patrick (NED) 12:44.59 +13.85

3 - GHIOTTO Davide (ITA) 12:45.98 +15.24

4 - BERGSMA Jorrit (NED) 12:48.94 +18.20

5 - RUMYANTSEV Alexander (ROC) 12:51.33 +20.59

6 - FISH Graeme (CAN) 12:58.80 +28.06

7 - BECKERT Patrick (GER) 13:01.23 +30.49

8 - BLOEMEN Ted-Jan (CAN) 13:01.39 +30.65

9 - MALFATTI Michele (ITA) 13:01.42 +30.68

10 - SWINGS Bart (BEL) 13:02.43 +31.69

11 - TSUCHIYA Ryosuke (JAP) 13:02.49 +31.75

12 - MICHAEL Peter (NZL) 13:33.53 +1:02.79

