A 35 anni, 10 mesi e 7 giorni, Ireen Wüst è probabilmente la più grande atleta olimpica di cui non avete mai sentito parlare. La pattinatrice ha conquistato l’oro nei 1500 metri femminili di pattinaggio di velocità con un impressionante crono di 1:53.28. Sui due gradini più bassi del podio troviamo la giapponese Miho Takagi (1:53.72) e un’altra oranje Antoinette de Jong (1:54.82). Solo sesta l’azzurra Francesca Lollobrigida dopo l’exploit nei 3000m

Una carriera irripetibile

A rubare la scena sull’anello ghiacciato, inevitabilmente, è proprio Ireen Wust. Questo è il suo sesto oro olimpico in carriera, a cui si aggiungono altri argenti e un bronzo. L’olandese, a partire da Torino 2006, non ha mai mancato un appuntamento a cinque cerchi, collezionando almeno una medaglia in ciascuna rassegna. Ma nonostante l’impressionante tesoretto di metalli preziosi, la statistica che balza all’occhio è un’altra: Ireen Wust, grazie al trionfo nei 1500 metri, diventa la prima atleta della storia a vincere una medaglia d’oro in una disciplina individuale in ben 5 differenti edizioni olimpiche (invernali o estive). Nessuno come lei.

L'elenco delle sue conquiste è fenomenale: è l’atleta olandese di maggior successo, l'olimpionica LGBTQ più decorata di sempre con 12 medaglie olimpiche di cui sei d'oro, oltre a ben 44 medaglie a livello mondiale di cui 15 ori sulla distanza singola e sette titoli allround. Aggiungiamoci anche cinque successi europei, ad incorniciare una carriera senza precedenti.

La pattinatrice oranje è attesa a un ennesimo appuntamento con la storia il 17 febbraio alle 9.30 italiane, dove competerà per l’oro in finale dei 1000 metri. Un altro successo, alla sua età, avrebbe del clamoroso.

EDIZIONE ORO ARGENTO BRONZO TORINO 2006 1 (3000m) 0 1 (1500m) VANCOUVER 2010 1 (1500m) 0 0 SOCHI 2014 2 (3000m, inseguimento a squadre) 3 (1000m, 1500m, 5000m) 0 PYEONGCHANG 2018 1 (1500m) 2 (3000m, inseguimento a squadre) 0 PECHINO 2022 1 (1500m) 0 0

