Fenomeno totale Nils van der Poel! Lo svedese vince la medaglia d'oro nei 5000 metri dello speed skating grazie ad una rimonta entusiasmante, in cui giro dopo giro mangia secondi al tempo dell'olandese Patrick Roest e poi lo supera sul traguardo finale, chiudendo con un 6:08.84 che gli vale anche il record olimpico. Una prova di grande impatto emotivo per il campione scandinavo, che si prende la prima medaglia d'oro della sua vita davanti, appunto, all'olandese Patrick Roest (6:09.310) e all'astro nascente norvegese Hallgeir Engebråten (6:09.880).

Per quanto riguarda l'Italia invece, dopo la fantastica medaglia d'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, gli uomini non riescono a replicare. Michele Malfatti, Andrea Giovannini e, soprattutto, Davide Ghiotto non incidono sul ghiaccio del National Speed Skating Oval, perdendo tutti e tre le tre rispettive batterie. Il migliore dei nostri, alla fine, è proprio Ghiotto, che si porta a casa l'ottavo posto con il tempo di 6.16.92. Malfatti, all'esordio olimpico, chiude 15esimo, Giovannini 20esimo.

