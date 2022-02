Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola

Prima vera giornata di Giochi Olimpici dopo la spettacolare ed emozionante Cerimonia d’Apertura e prime gioie per l’Italia che si porta a casa le prime due medaglie di questa rassegna dei splendidi argenti nel pattinaggio di velocità e nello short track con Francesca Lollobrigida e l’Italia della staffetta mista. Non è successo però solo questo e allora proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di sabato 5 febbraio.

Ad

Tra Curling, Slittino, Short Track e Pattinaggio Velocità la carne al fuoco è veramente tanta ma andiamo con ordine...

Pechino 2022 Curling e le emozioni della cerimonia: il riassunto di venerdì 4 IERI A 14:38

PATTINAGGIO VELOCITA': LOLLOBRIGIDA MAGNIFICA! ARGENTO NEI 3000 METRI DIETRO A SCHOUTEN

Francesca Lollobrigida fa saltare il banco regalando all'Italia la prima medaglia a queste Olimpiadi di Pechino 2022, Alla terza partecipazione ai Giochi Olimpici invernali,fa saltare il banco regalando all'Italia la prima medaglia a queste Olimpiadi di Pechino 2022, un argento nei 3000 metri alle spalle dell'olandese Irene Schouten. Una medaglia storica per l’atleta nativa di Frascati (pronipote della star del cinema degli anni '50 e '60 Gina Lollobrigida) che diventa la prima azzurra della pista lunga a salire sul podio a cinque cerchi sfatando un tabù che durava da sempre, visto che prima di oggi nessuna italiana aveva mai centrato un risultato simile alle Olimpiadi invernali. Un meraviglioso regalo di compleanno anticipato per la laziale, che lunedì 7 febbraio festeggerà 31 anni. E con altre tre gare ancora da disputare, il meglio deve ancora venire...

Lollobrigida prima gioia azzurra: il mini-movie del suo argento!

SHORT TRACK: STAFFETTA MISTA DA URLO, ARGENTO ITALIA DIETRO LA CINA!

Arianna Fontana, Martina Valcepina, Arianna Valcepina, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e Yuri Confortola centrano un fantastico argento con il tempo di 2:37.364. Un risultato storico per la Nazionale e per Arianna Fontana, che con questo riscontro diventa In chiusura di giornata, il pattinaggio regala un'altra gioia all'Italia che si gode l'inattesa medaglia d'argento della staffetta mista . Al Capital Indoor Stadium di Pechino, il sestetto azzurro formato dacentrano un fantastico argento con il tempo di 2:37.364. Un risultato storico per la Nazionale e per Arianna Fontana, che con questo riscontro diventa l’atleta italiana più medagliata a livello di Olimpiadi Invernali della storia dello short track con i suoi nove podi.

Italia argento al fotofinish nella staffetta mista! Rivivi la gara

CURLING: EN PLEIN ITALIA! COSTANTINI E MOSANER IN SEMIFINALE

Amos Mosaner e Stefania Constantini continuano il loro percorso netto nel torneo di curling doppio misto e sono la prima squadra a qualificarsi per le semifinali. Dopo i quattro successi ottenuti Svizzera, Norvegia e continuano il loro percorso netto nel torneo di curling doppio misto e sono la prima squadra a qualificarsi per le semifinali. Dopo i quattro successi ottenuti contro USA Repubblica Ceca , l'Italia per il terzo giorno di fila ha vinto entrambe le due gare di giornata affondando l'Australia 7-3 e battendo i campioni del mondo della Gran Bretagna 7-5 e cogliendo la sesta vittoria in altrettanti incontri di round robin. Grazie a questi exploit, Costantini e Mosaner si qualifica per le semifinali con addirittura tre turni di anticipo e sogna ad occhi aperti una clamorosa medaglia. Avanti così!

L'Italia batte anche la Gran Bretagna 7-5, gli highlights del match

SLITTINO: DOMINIK FISCHNALLER 3° DOPO LE PRIME DUE MANCHE, E' IN LOTTA PER LE MEDAGLIE

Dominik Fischnaller era una delle carte migliori per sognare una medaglia nello slittino e non ha tradito le attese in questo Day-1 delle Olimpiadi. L'altoatesino dopo le prime manche è in lotta per le medaglie con terzo tempo nella prima run, confermato anche nella seconda. Podio virtuale per l'azzurro che è ha 304 millesimi dal leader Johannes Ludwig e a poco meno di 3 decimi da Wolfgang Kindl.

Dominik Fischnaller chiude in 1:54.805: è terzo, rivivi la sua 2a manche

BIATHLON: L'ITALIA 9^ NELLA STAFFETTA DOPO AVER COMANDATO PER DUE GIRI

I fratelli Boe guidano la Norvegia alla prima medaglia d’oro con due frazioni assolutamente prepotenti. Al secondo posto una Francia in netta ripresa dopo l’avvio da incubo, mentre sul terzo gradino del podio la Russia. Solo il nono posto finale per l’Italia, che per due giri comanda la corsa trascinata dalle prestazioni di Vittozzi e Wierer, ma poi è tradita dal loop di errori del tandem Bormolini-Hofer. Dopo due edizioni (2014, 2018) a medaglia nel format, scendono dal podio.

Oro alla Norvegia nella staffetta mista, Italia nona: gli highlights

Domenica 6 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

La seconda giornata sancisce il via dello sci alpino e la notte italiana riserva il piatto forte della giornata, la discesa libera maschile in cui Dominik Paris e Christof Innerhofer ( clicca qui per scoprire pettorali e ordine di partenza) andranno a caccia di una medaglia sulla insidiosa pista di Yanqing. Incognita il vento che ha costretto l’organizzazione a far cancellare la terza prova , facendo infuriare un big come il norvegese Jansrud . Nella mattinata italiana invece fari puntati sulle ultime due manche di slittino e sullo skiathlon uomini.

Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera

Il momento social: che rischio per Mandziy

Sullo slittino o sul ghiaccio... l'importante è tagliare il traguardo soprattutto senza niente di rotto! Capottamento da brividi per l'ucraino Andriy Mandziy. Guardare per credere!

Che botta! L'ucraino Mandziy si ribalta nello slittino

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 L’Italia vola già: due argenti splendidi e un curling che fa sognare UN' ORA FA