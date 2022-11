Lo scandalo che ha travolto il pentathlon moderno a Tokyo 2020 ha avuto delle conseguenze. Per chi non se lo ricordasse, nell'occhio del ciclone era finita quell'allenatrice tedesca che aveva picchiato davanti alle telecamere il cavallo reo di aver rifiutato l'ostacolo . Era inevitabile l'indignazione mondiale, così come una reazione da parte di animalisti e ambientalisti.

Ebbene, sabato si è riunito il congresso federale internazionale e si è deliberato su una decisione storica: eliminare l'equitazione dalle cinque discipline che vedono coinvolti atleti e atlete, in favore di un ritorno alle origini più fisico e militare. Al posto del concorso a ostacoli col cavallo, ci sarà quindi una corsa a ostacoli che i concorrenti affronteranno a piedi. La mozione è passata con l'83% dei voti, sintomo che tutto l'ambiente è rimasto scosso dalla vicenda e si è sensibilizzato in merito.

Il presidente dell'UIPM, Klaus Schormann, ha dichiarato: "È molto importante che i nostri membri votanti abbiano fornito un forte mandato per l'integrazione della disciplina degli ostacoli nel nostro multisport olimpico. Le proposte verranno ora inviate alla Commissione del CIO e al Dipartimento dello Sport, in modo da avere mano libera per agire per le future generazioni, senza dimenticare che dobbiamo consentire agli atleti di prepararsi adeguatamente per i Giochi Olimpici di Parigi 2024".

Nel frattempo, la nuova prova richiederà una sperimentazione intensa e compressa visto che ai Giochi manca un anno e mezzo: "Per la fase successiva dei test sulla disciplina degli ostacoli, abbiamo sentito una richiesta dall'Africa di ospitare dei test eventi di test e sì, li faremo in tutto il mondo. A tutte le diverse società verrà chiesto un contributo in modo che il nostro sport, che ora ha un nuovo look, possa essere il più completo possibile".

