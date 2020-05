Former heavyweight champion Mike Tyson has teased a possible comeback in a viral workout video posted on his Instagram account.

Dopo 23 anni dall'ultimo controverso incontro, Tyson e Holyfield potrebbero tornare a sfidarsi. Nessuna corona e nessun titolo in palio, ma una sfida per beneficenza.

'Iron Mike' torna davvero. Mike Tyson, alla soglia di 53 anni, sembra pronto a rimettere piede sul ring. Il campione di pugilato, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video mentre si allena a colpi di pugni con il suo preparatore. L'americano, che ha concluso la sua attività agonistica nel 2005, indosserà di nuovo i guantoni per un match di beneficenza "per aiutare - ha detto lui stesso - qualche senzatetto e i pezzi di m...come me".

Tra i gli sfidanti si sono fatti avanti il rugbista degli All Blacks Sonny Bill Williams, che fa anche il pugile ed è stato campione neozelandese, e Paul Gallen ma quello più probabile è il 57enne Evander Holyfield, che ha ripreso anche lui ad allenarsi. Era il 28 giugno 1997 quando i due si sono incontrati per l'ultima volta sul ring: un anno dopo la prima vittoria di Evander Holyfield su Mike Tyson. Per 'Iron Mike' sarebbe dovuta essere una rivincita che, però, assunse contorni grotteschi: Tyson fu squalificato per aver ripetutamente morso a sangue l'orecchio del suo rivale.

Holyfield è tornato a parlare del famoso incontro del 1997: "Quando la gente mi incontra, so che guarda il mio orecchio come se si aspettasse di vedere che sia del tutto strappato". Ed ancora su Tyson: "Le persone non capiscono che tipo di relazione abbiamo io e Mike. Entrambi abbiamo provato a far parte del team olimpico del 1984 e questo fa capire quanto fosse dura la boxe a quel tempo. Ci siamo allenati insieme da giovani, quando lui aveva 17 anni e io 21, era un osso duro anche a quell'età. Poi quando è diventato campione del mondo dei Pesi Massimi, ho capito che avrei potuto farcela anche io". Tyson è stato il più giovane campione di Pesi Massimi di tutti i tempi quando nel 1986, a soli 20 anni, sconfisse Trevor Berbick. Nella sua carriera ha vinto 50 combattimenti su 58.

