Archiviata ormai definitivamente la possibilità di continuare a gareggiare nel Mondiale MotoGP anche nel 2022, Danilo Petrucci si guarda intorno e valuta diverse opzioni in vista della sua prossima stagione agonistica. Il pilota ternano è infatti attualmente senza contratto per il 2022, ma KTM sembrerebbe intenzionata ad offrire una nuova possibilità a Petrux in un’altra categoria.

Stefan Pierer, amministratore delegato KTM, ha infatti proposto a Petrucci la possibilità di prendere parte alla prossima Dakar 2022: “Vogliamo tenere Danilo con noi. Ha ricevuto la mia offerta sabato sera e dovrebbe guidare per noi la Dakar 2022. All’inizio stentava a crederci perché è sempre stato il suo desiderio e ce l’ha ripetuto di continuo. La sua moto sarebbe marchiata Tech3 e con lui si aprono una serie di opportunità di marketing e vendite in Italia“, le sue dichiarazioni a Speedweek.com.

Il centauro azzurro avrebbe quindi a disposizione una grande chance per restare nel mondo delle due ruote con la casa austriaca in una delle competizioni più impegnative e prestigiose del motorsport globale. A quanto pare, sarebbe già stato pianificato un percorso di avvicinamento tra allenamenti e gare insieme ad altri campioni del rally raid come Sunderland, Walkner, Price e Benavides. Sullo sfondo resta sempre calda anche l’opzione Superbike, a patto di avere a disposizione una moto competitiva per il titolo.

