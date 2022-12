Un fulmine non a ciel sereno ma ampiamente annunciato: la Federazione Inglese ha deciso di sollevare Eddie Jones dal suo incarico di commissario tecnico della squadra nazionale esonerandolo con effetto immediato. Dopo le anticipazioni degli ultimi giorni, ecco l'ufficialità. La Federugby inglese ha fatto sapere che i compiti di gestione della nazionale maschile sono stati affidati, ad interim a Richard Cockerill, sino a quando, in un periodo identificato in un futuro prossimo, non sarà ufficializzato un nuovo tecnico.

Sono contento di quanto è stato fatto e di quanto ottenuto. In futuro non vedo l’ora di poter assistere alle partite della squadra per vedere sino a dove si potranno spingere. Mi terrò in contatto con molti giocatori e auguro a tutti ogni bene per le loro carriere".

Le parole del CEO della RFU, Bill Sweeney: "E’ importante riconoscere il contributo che Eddie Jones ha dato in questi anni conseguendo la vittoria di tre Sei Nazioni, uno dei quali col Grande Slam, e il raggiungimento della finale alla Coppa del Mondo. E’ il tecnico che ha avuto la percentuale più alta di vittorie nella storia recente dell’Inghilterra (73%, ndr) e che ha aiutato tanti giocatori a crescere sotto tutti i punti di vista, sia tecnici sia caratteriali. Elementi che verranno buoni anche in futuro”.

Il presidente della RFU, Tom Ilube: "Il Comitato di Revisione Indipendente ha esaminato quanto successo in questo periodo aggiornando costantemente il Consiglio Federale sulle discussioni e sui risultati in atto. Dal nostro punto di vista, ci siamo sentiti di sostenere questa decisione".

