È il Petrarca Padova la squadra campione d’Italia 2022 di rugby in Italia. I ragazzi di Marcato soffrono, lottano, rischiano, ma nella ripresa allungano nettamente e per Rovigo è impossibile difendere il titolo vinto un anno fa.

Bell’inizio del Petrarca che trova un 50/22 dopo un paio di minuti, ma l’azione seguente viene non concretizzata per un tenuto e nulla di fatto. Insiste la squadra di Marcato, ma ancora una volta a un passo dalla linea di meta nulla di fatto, questa volta con un in avanti. È un monologo del Petrarca, che sfrutta anche il vento a favore, anche se qualche errore di troppo continua a costare punti ai dominatori della fase regolare. Al 15’ occasione d’oro per il Padova che trova un fallo e Lyle va sulla piazzola e si sblocca il risultato sul 3-0. Ancora un’occasione per il Petrarca, bel pallone conquistato in aria da Trotta, ma ancora una volta nulla di fatto.

Dopo 20 minuti di Petrarca Padova, finalmente si mette ad attaccare il Rovigo e conquista subito un fallo piazzabile e al 23’ Van Reenen va sulla piazzola e 3-3, con i rossoblù molto più cinici dei neri. Troppi palloni persi da Padova in attacco, con il dominio di territorio e possesso che non viene concretizzato in questa prima fase del match. Alla mezz’ora un fuorigioco rossoblù manda Lyle sulla piazzola e punteggio che va sul 6-3 per il Petrarca Padova. Risponde subito Rovigo, che al 35’ trova una punizione piazzabile ma sceglie la touche, che viene lanciata storta e nulla di fatto. Ancora una touche sui 5 metri, ma difesa del Petrarca che domina la maul e palla recuperata e, così, si va al riposo col Petrarca avanti 6-3.

Buon avvio di ripresa per Rovigo, che mette tanta pressione ai ragazzi di Marcato e al 45’ arriva il fallo che manda Van Reenen sulla piazzola per il 6-6. Ma subito dopo arriva la prima meta del match. Ottima azione di Spagnolo, dalla ruck palla a Tebaldi che libera Nostran che deve solo schiacciare e punteggio che va sul 13-6 per il Petrarca Padova. Potrebbe scappare via il Petrarca, ma Tebaldi si isola, spreca tutto e nulla di fatto. Insistono i padovani, con Fou che manda ko Cosi con un’azione devastante e poi fallo di Rovigo e Petrarca che va oltre break sul 16-6.

Quando Padova sembra poter controllare il match, ecco che Galetto fa un avanti volontario in ruck e viene ammonito e Petrarca che giocherà 10 minuti in inferiorità numerica. Van Reenen, che però non trova la touche e occasione persa per Rovigo. Nonostante l’inferiorità continua a mettere pressione la squadra di Marcato ai rossoblù e al 64’ Lyle va sulla piazzola e Padova che allunga sul 19-6. Tanti giocatori che zoppicano, affaticati e infortunati, con Lyle obbligato a uscire in barella e Padova in inferiorità fino alla fine perché non ha più cambi da effettuare. Nonostante ciò regge l’urto la squadra di Marcato, obbliga un paio di volte l’attacco di Rovigo al tenuto mentre passa il tempo.

