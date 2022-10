Andrea, che gara sarà contro i Dragons?

“I Dragons sono una squadra che gioca un buon rugby. L’esonero del loro allenatore alla prima giornata ha galvanizzato i giocatori. Ora giocano in modo leggero e offensivo. Nelle ultime due giornate sono stati più pericolosi”.

Quale potrebbe essere la chiave dell’incontro?

“La partita si deciderà davanti, per cui le fasi statiche saranno fondamentali. Altri due fattori importanti saranno la gestione tattica e il dominio fisico. I Dragons amano il contrattacco, per cui sarà molto importante giocare nel loro campo e schiacciarli in difesa”.

Come giudichi l’attacco biancoverde dopo queste prime tre partite?

“Ci sono stati diversi cambiamenti durante il precampionato, per quanto riguarda la nostra rosa. Per cui c’è sempre bisogno di un periodo di adattamento. Il nostro attacco ancora non è fluido come vorremmo, però sta migliorando. Ci sono alcuni aspetti da migliorare, ma sono molto soddisfatto di come abbiamo iniziato. Abbiamo segnato 14 mete in cinque partite, considerando pure le amichevoli. Lo scorso weekend, pur non giocando sempre bene, abbiamo segnato 34 punti e siamo stati la squadra che ha prodotto più punti nel weekend. C’è molto da lavorare, ma è stato un ottimo inizio“.

Quali sono gli aspetti da perfezionare in generale a livello tecnico-tattico?

“Credo che contro gli Scarlets la gestione tattica della partita sia stata ottima. Inoltre abbiamo messo grossa pressione in aria agli Scarlets. Abbiamo recuperato diversi palloni e da uno di quelli siamo riusciti a fare meta. Per cui vorrei che confermassimo questi aspetti e la terza area su cui dobbiamo crescere è la consistenza dai set pieces. Era una delle nostre migliori qualità verso la fine dello scorso anno e vogliamo alzare l’asticella ed essere più performanti dai lanci di gioco”.

