"Crazy God": questo il commento del profilo degli All Blacks nel rivedere la prima meta realizzata nel match di Rugby Championship contro l'Australia, vinta per 38-21 dalla Nuova Zelanda.

L'azione è pazzesca: aprono e chiudono i fratelli Barrett, Beauden con un calcetto preciso lancia la corsa di Will Jordan che si butta nello spazio, arriva Brad Weber ed è servito a memoria, Jordie Barrett chiude il tutto. Poesia in movimento.

La partita, mai in discussione

Gli All Blacks fanno 3/3 e salgono a quota 10 punti in classifica nel Championship, con la Bledisloe Cup già in cassaforte. Australia sotto 18-0 nel primo tempo, prova a rimettere in piedi il match ma la superiorità della squadra della squadra di Foster è evidente. Sei mete e altri cinque punti in archivio.

