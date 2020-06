Dal nostro partner OAsport.it

Sergio Parisse non lascia il rugby giocato e continuerà a giocare anche nella prossima stagione. L’azzurro ha infatti deciso di proseguire la propria carriera agonistica, vestendo ancora una volta la maglia del Tolone.

Il 36enne è stato inserito nella lista degli 11 giocatori che hanno rinnovato il loro contratto con la società francese, il centuriore militerà ancora nel Top 14 dove esordì nel 2005 rimanendo poi con lo Stade Français per ben 14 campionati prima di trasferirsi in Costa Azzurra. L’obiettivo dichiarato del numero 8 è quello di riuscire a vestire per un’ultima volta la maglia della nostra Nazionale prima di dare il definitivo addio.

