Sergio Parisse. Il numero 8 del RC Toulon, dopo un grande inizio di stagione, si è infortunato al polpaccio a metà gennaio e non gioca una partita ufficiale dal 17 gennaio scorso, quando la sua squadra si impose sul campo del Racing per 29-23. Ora di nuovo in campo nel XV titolare Importante ritorno in campo nel rugby. Nella 20a giornata del Top 14 , infatti, vedremo il rientro dell'ex capitano della Nazionale italiana. Il numero 8 del, dopo un grande inizio di stagione, si è infortunatoa metà gennaio e non gioca una partita ufficiale dal 17 gennaio scorso, quando la sua squadra si impose sul campo del Racing per 29-23. Ora di nuovo in campo nel XV titolare contro il Lione , partita decisiva per l'ingresso nella zona playoff. È un momento decisivo della stagione, sopratutto ora che i roster delle squadre tornano ad essere al completo dopo la fine del Sei Nazioni ( vinto dal Galles ).

Parisse sarà il capitano

anche il capitano visto la presenza in panchina di Lakafia e Étrillard. Toulon che ha fatto davvero fatica nel corso delle ultime settimane, considerando le assenze dei nazionali francesi e non e gli infortunati. Basta pensare che per la trasferta di Lione mancheranno all'appello ben 12 giocatori: Louis Carbonel, Jean-Baptiste Gros, Charles Ollivon, Swan Rebbadj, Baptiste Serin, Romain Taofifénua e Beka Gigashvili impegnati in Nazionale , oltre a Anthony Belleau, Jérémy Boyadjis, Facundo Isa, Gabin Villière e Adrien Warion ko per motivi fisici. Provvidenziale quindi il ritorno di Sergio Parisse che per questa sfida saràvisto la presenza in panchina di Lakafia e Étrillard.

E la Nazionale?

nella stagione 2021-2022 e sono partiti già i colloqui per il prolungamento di contratto con il Toulon. Ancora non si sa nulla sul futuro in Nazionale per Sergio Parisse. Il terzo linea centro ha sempre detto di voler giocare un'altra partita ufficiale con l'Italia: sarà durante i Test Match estivi ( qui il calendario )? Quel che è certo è che Parisse continuerà anchee sono partiti già i colloqui per il prolungamento di contratto con il Toulon.

