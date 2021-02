È iniziata la 127esima edizione del torneo di rugby più vecchio del mondo. È però la 22esima edizione con le 6 migliori Nazioni d'Europa, che si affrontano un'altra volta per stabilire la più forte in assoluto a due anni dal Mondiale di Francia 2023 . Ma andiamo a ripercorre le vincenti del torneo dal 2000 ad oggi, ovvero dall'ingresso dell' Italia nel torneo. Chi sarà la prossima a festeggiare?

Dal 2000 il torneo prende la denominazione di 6 Nazioni, visto l'ingresso anche dell'Italia che raggiunge Scozia, Galles, Irlanda, Inghilterra e Francia. E l'Italia si mette subito in luce con il successo alla prima giornata contro la Scozia campione in carica. Quei primi anni vedranno l'Inghilterra dominare, ma ci furono anche 4 successi della Francia e anche Galles ed Irlanda ebbero le loro affermazione in una decade molto equilibrata. Il miglior piazzamento per gli azzurri fu un 4° posto nel 2007, condito da due vittorie: 37-17 in casa della Scozia (prima vittoria esterna dell'Italia nella storia del Sei Nazioni) e 23-20 casalingo contro il Galles.