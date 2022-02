tra poco il report completo...

Parte forte la Francia, ma l'Italia risponde presente. Al 5' c'è il vantaggio dei transalpini con un calcio di Jaminet. Gli azzurri reagiscono presto e al 17' arriva la meta del debuttante Menoncello che mette a terra dopo la fantastica apertura al piede di Garbisi, a sfruttare un errore in presa dei francesi. Garbisi trasforma e la Francia comincia ad avere paura e ad affrettare le proprie decisioni. Sono diversi gli errori della squadra di Galthié, ma un errore di Varney regala la meta a Jelonch che va dritto per dritto e rimette il risultato in favore dei transalpini. Jaminet non trasforma e l'Italia ritrova il vantaggio con un calcio di Garbisi. Nel finale di tempo la Francia ha una chance di calcio, ma i padroni di casa vogliono comunque la meta e la ottengono a tempo scaduto con Villière. Jaminet, poi, trasforma per il 18-10 alla pausa.

La Francia vuole subito la terza meta in avvio di secondo tempo e la trovano al 49' con la 'doppietta' di Villière dopo il grande servizio di Alldritt, che lancia in spazio aperto l'ala di Toulon che non può sbagliare. Squadre già stanchissime, si debuttava oggi, e per quasi 20 minuti i padroni di casa non riescono a colpire l'Italia. Nella Francia, però, alza l'asticella Dupont e il mediano d'apertura transalpino scambia bene per Penaud che va ad incassare la quarta meta, quella del bonus. Nel finale di gara arriva anche la quinta meta di giornata per gli uomini di Galthié con la tripletta di Villière ben imbeccato da Moefana.

La statistica

33 - E sono 33 le sconfitte consecutive per l'Italia nel Sei Nazioni. L'ultimo successo è datato 28 febbraio 2015, quando gli azzurri vinsero 22-19 in casa della Scozia.

Tabellino

Francia-Italia 37-10

FRANCIA: 15 Melvyn JAMINET, 14 Damian PENAUD, 13 Gaël FICKOU, 12 Jonathan DANTY, 11 Gabin VILLIÈRE, 10 Romain NTAMACK, 9 Antoine DUPONT, 8 Grégory ALLDRITT, 7 Dylan CRETIN, 6 Anthony JELONCH, 5 Paul WILLEMSE, 4 Cameron WOKI, 3 Uini ATONIO, 2 Julien MARCHAND, 1 Cyril BAILLE. A disposizione: 16 Peato MAUVAKA, 17 Jean-Baptiste GROS, 18 Demba BAMBA, 19 Romain TAOFIFÉNUA, 20 François CROS, 21 Maxime LUCU, 22 Yoram MOEFANA, 23 Thomas RAMOS. Ct: Raphaël Ibañez (al posto del positivo Fabien Galthié)

ITALIA: 15 Edoardo PADOVANI, 14 Tommaso MENONCELLO, 13 Juan Ignacio BREX, 12 Marco ZANON, 11 Monty IOANE, 10 Paolo GARBISI, 9 Stephen VARNEY, 8 Toa HALAFIHI, 7 Michele LAMARO, 6 Sebastian NEGRI, 5 Federico RUZZA, 4 Niccolò CANNONE, 3 Tiziano PASQUALI, 2 Gianmarco LUCCHESI, 1 Danilo FISCHETTI. A disposizione: 16 Hame FAIVA, 17 Ivan NEMER, 18 Giosuè ZILOCCHI, 19 Marco FUSER, 20 Giovanni PETTINELLI, 21 Manuel ZULIANI, 22 Callum BRALEY, 23 Leonardo MARIN. Ct: Kieran Crowley

I punti: 5' calcio Jaminet (F); 17' meta Menoncello (I), tr Garbisi (I); 26' meta Jelonch (F); 30' calcio Garbisi (I); 34' calcio Jaminet (F), 40+1 meta Villière (F), tr Jaminet (F), 49' meta Villière (F), 68' meta Penaud (F), tr Jaminet (F), 80+2 meta Villière (F), tr Ntamack (F)

Arbitro: Mike Adamson (Scozia)

Ammoniti: nessuno

