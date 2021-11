Dopo la vittoria dell'Italia sull'Uruguay , la giornata di Test Match si chiude con un'imperdibile. Era una partita che la Francia poteva vincere e la squadra di Galthié non se l'è lasciata sfuggire. Da una parte unaanche un po' stanca per la lunga stagione ( avete visto le mete più belle del 2021? ), dall'altra i transalpini che volevano chiudere al meglio la propria annata per darsi un'ulteriore prova che il Mondiale si può vincere. Ne esce un dominio assoluto dei padroni di casa che battono perche nel primo tempo ci capiscono molto poco. Barrett e compagni reagiscono, come sanno fare loro, in avvio di ripresa e sfiorano l'incredibile pareggio (27-25). Quando c'è aria di sorpasso, però, la Francia torna a fare il suo gioco e, in superiorità numerica, torna a dominare e a mettere pressione sulla linea dei 22 dei neozelandesi. Passivo importante per la Nuova Zelanda che coglie la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Dublino di 7 giorni fa . Per la Francia, come detto, una prova ulteriore del potenziale della squadra di Galthié che, dovesse mantenere la propria disciplina, potrebbe davvero sognare in grande in vista del prossimo Mondiale (in casa).