Parma contro l'Uruguay: non una partita da ricordare ma certamente un passo in avanti. Ecco le impressioni di capitan Michele Lamaro e di Pierre Bruno, meta-man all'esordio e man of the match. L'Italia esce con un successo dal match dicontro: non una partita da ricordare ma certamente un passo in avanti. Ecco le impressioni di capitan Michele Lamaro e di Pierre Bruno, meta-man all'esordio e man of the match.

Michele Lamaro

"Sicuramente ci siamo trovati di fronte una squadra diversa rispetto a settimana scorsa: avevano tanta voglia di metterci alla prova e ci sono riusciti, l'Uruguay è una squadra solida, un avversario ostico. Certamente il nostro focus era sulla prestazione ma non sempre si può controllare tutto. Alla fine per noi è una gioia, perché per tanti di noi si tratta della prima vittoria con la maglia azzurra, ma ovviamente c'è ancora tanto da lavorare di squadra, uniti per 80 minuti.

Pierre Bruno

"Contento per l'esordio, un sogno che avevo da bambino. Noi dovevamo fare qualcosa in più: loro sono stati bravi a metterci in difficoltà. Dobbiamo lavorare duro per arrivare a febbraio preparati".

