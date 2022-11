Autumn Series 2022 ha visto 49-17 allo Stadio Plebiscito di Padova al termine di un match dominato dagli azzurri. Un risultato molto importante per il nostro movimento, se pensiamo che gli avversari odierni occupavano l'11° posto del ranking mondiale del rugby, mentre l'Italia è ferma al 14° spot. I più attenti avranno visto che prima del match i samoani si sono esibiti in una danza propriziatoria, che molti versi ricorda la famosissima "Haka" che gli All Blacks eseguono prima di ogni loro partita, oppure della Cibi fijiana e della Kailao tongana. La danza samoana si chiama Siva Tau ed è un fiore all'occhiello di tante squadre sportive del paese oceanico. La prima partita delleha visto l'Italia avere la meglio sulle Isola Samoa , battute perallo Stadio Plebiscito di Padova al termine di un match dominato dagli azzurri. Un risultato molto importante per il nostro movimento, se pensiamo che gli avversari odierni occupavano l'11° posto del ranking mondiale del rugby, mentre l'Italia è ferma al 14° spot. I più attenti avranno visto che prima del match i samoani si sono esibiti in una danza propriziatoria, che molti versi ricorda la famosissima "" che gli All Blacks eseguono prima di ogni loro partita, oppure dellae della. La danza samoana si chiamaed è un fiore all'occhiello di tante squadre sportive del paese oceanico.

La Siva Tau - o Manu Siva Tau - è la danza di guerra eseguita dalle squadre sportive samoane prima di ogni partita. Come avete visto nel match del Plebiscito contro l'Italia, è una prerogativa delle squadre di rugby, che fino a qualche tempo fa eseguiva un altro tipo di danza, la "Maulu'ulu Moa" in tournée. Prima della Coppa del Mondo del 1991, veniva composto il canto di guerra "Manu", considerato più efficace nell'impressionare i giocatori avversari.

Non solo rugby

Anche la squadra nazionale di football australiana esegue il Siva Tau alle sue apparizioni in Coppa Internazionale. In WWE, gli Usos - un tag team di wrestling attivo dal 2009 composto da due fratelli (figli di Solofa Fatu, meglio noto come Rikishi), hanno eseguito la Siva Tau come parte del loro ingresso sul ring. Anche la squadra nazionale di rugby league di Toa Samoa esegue la Siva Tau prima di ogni partita con una particolarità: il "Toa" che sostituisce "Manu" nelle parole. Una particolarità: la canzone "Le Manu" della band metal neozelandese Shepherds Reign ha i testi dei Siva Tau eseguiti dai Manu Samoa.

Samoa vs Tonga - rugby a XIII 2017 Credit Foto Other Agency

La Siva Tau più commovente

Facciamo un passo indietro a circa un anno fa: se ricordate bene, nel novembre 2021, eravamo nel pieno di un'ondata Covid che costò la cancellazione di diverse partite in tutto il mondo. Ebbene una di queste fu quella tra Barbarians e Samoa, che si sarebbe dovuta tenere sul prato di Twickenham, tra tutti il più prestigioso stadio dedicato al rugby del mondo. 90 minuti prima del fischio d'inizio arriva la notizia della cancellazione della partita, a causa di 6 casi di positività nella squadra dei Barbarians: a quel punto, i samoani decidono di scendere comunque in campo per performare la propria danza. Una Siva Tau da brividi, per pochi fortunati spettatori.

Il testo della Siva Tau

"Samoa!

Pronti per la battaglia!

Dobbiamo dare il nostro meglio!

Lottare per conquistare!

Guerrieri!

Andiamo!

Guerrieri di Samoa, possa la vostra missione esser di successo!

Guerrieri di Samoa, possa la vostra missione esser di successo!

Guerriero di Samoa, sono pronto

Non ci sono altre squadre, da nessuna parte

Io sono pronto, ben preparato

La mia forza è al suo apice

Fate strada e levatevi di mezzo

Perché questo guerriero è unico

Il guerriero samoano

Il guerriero samoano

Il guerriero samoano regna in Samoa"

