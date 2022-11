21 incontri all'Italia prima di poter esultare contro l'Australia: sì, avete capito bene, gli azzurri del rugby non erano mai riusciti ad avere la meglio sui Wallabies nelle 20 precedenti partite disputate tra le due compagini. La vittoria - per 28-27 - è Ci sono voluti la bellezza diall'Italia prima di poter esultare contro l'Australia: sì, avete capito bene, gli azzurri del rugby non erano mai riusciti ad avere la meglio sui Wallabies nelle 20 precedenti partite disputate tra le due compagini. La vittoria -- è arrivata in occasione del tredicesimo in Italia e il terzo a Firenze a distanza di quasi dieci anni esatti dall’ultimo confronto allo stadio Franchi con i Wallabies che superarono l’Italia 22-19. Casella "0" delle vittorie contro i Wallabies aggiornata a "1" dunque, ma ci sono ancora due nazionali della palla ovale che l'Italia non è mai riuscita a battere. Quali sono?

Nuova Zelanda: 16 ko su 16 partite

28 novembre 1979, ormai quasi 43 anni fa, e fu anche la volta in cui lo scarto tra le due squadre fu minimo. Un 18-12 in quel di Rovigo. Il massimo scarto invece si registrò alla Rugby World Cup del 1999 ad Huddersfield, 101-3. Tra i match da ricordare c'è sicuramente Sarà 20-6 tra gli applausi degli 80mila del Meazza. Italia e All Blacks si sono affrontate 16 volte (tra queste un test non ufficiale) nella storia e mai gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio. La prima sfida risale al, ormai quasi 43 anni fa, e fu anche la volta in cui lo scarto tra le due squadre fu minimo. Un 18-12 in quel di Rovigo. Il massimo scarto invece si registrò alla Rugby World Cup del 1999 ad Huddersfield, 101-3. Tra i match da ricordare c'è sicuramente quello del 14 novembre 2009, quando la gara si disputò a San Siro , ovvero la Scala del Calcio prestata per un giorno alla palla ovale: in quella occasione la Nazionale di Nick Mallett non sfigura, anzi, più volte mette alle strette la mischia All Blacks, che si salva grazie alle indecisioni dell'arbitro australiano Dickinson.tra gli applausi degli 80mila del Meazza.

C'è anche un piccolo asterisco nelle sfide tra Italia e Nuova Zelanda: la partita che si sarebbe dovuta disputare al City of Toyota Stadium di Toyota (Giappone) in occasione della Coppa del Mondo 2019 non è mai stata giocata a causa del tifone Hagibis. 0-0 a tavolino, ma non si può certo parlare di pareggio.

Inghilterra: 29 ko su 29 partite

L'altra squadra mai battuta dagli azzurri è l'Inghilterra: in 29 precedenti, il XV della Rosa si è imposto 29 volte, lasciando quasi sempre le briciole agli azzurri. Nei precedenti l’Italia ha segnato 342 punti (con 34 mete) subendone 1166 (con 146 mete) dal 1991 a oggi. ornando indietro nel tempo la prima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato a Twickenham l’8 ottobre 1991 e l’Inghilterra si impose per 36-6. Tra le peggiori sconfitte subite dagli azzurri entra a pieno titolo quella più pesante per gli azzurri, l’80-23 con gli inglesi che marcarono addirittura 10 mete nel 2001. O quella del 2009, finita 36-11 a Twickenham, ma che entrerà nella storia per la scelta di Nick Mallett di schierare Mauro Bergamasco a mediano di mischia. Non sono sempre state sconfitte pesanti, a volte il risultato è stato in bilico.

Come nel 1998 a Huddersfield, quando l’Inghilterra si impose 23-15, ma dove l’arbitro Mené fu l’unico in tutto lo stadio a non vedere la meta segnata da Alessandro Troncon al 73’. Sarebbe stata la meta del sorpasso, quella del 16-22 per l’Italia e, forse, avrebbe cambiato la storia. Ma l’arbitro non la vede e l’Inghilterra si salva e, poco dopo, chiude il discorso. O 2017, a Twickenham, quando Conor O’Shea sorprese tutti. Fu la famosa partita della “Fox”, la tattica difensiva usata dagli azzurri che non contestarono per tutto il primo tempo le ruck inglesi. Per un tempo intero gli inglesi non ci capirono nulla, poi nella ripresa la musica cambiò e l’Inghilterra vinse 36-15. Ma quella furbata all’italiana del tecnico irlandese entrò nella storia e fu decisiva per un campio di regolamento.

