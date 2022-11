Ange Capuozzo è il primo atleta Azzurro a ricevere un World Rugby Award. L’estremo della Nazionale Italiana e dello Stade Toulosain ha ricevuto il premio di "Breakthrough Player of the Year", rivelazione dell’anno, questa sera al Salon des Etoiles di Montecarlo nel corso della serata di gala dei World Rugby Awards organizzata dalla federazione internazionale.

A consegnare il premio a Ange Capuozzo il Presidente di World Rugby, Sir Bill Beaumont, alla presenza del Presidente FIR Marzio Innocenti, del Team Manager Giovanbattista Venditti, del compagno di Nazionale Edoardo Padovani - candidato per la meta dell’anno - e dei rappresentanti italiani presso l’International Rugby Players Association Leonardo Ghiraldini e Giada Franco.

Che 2022!

Il ventitreene estremo originario di Grenoble è stato protagonista della stagione internazionale dell’Italrugby, esordendo con l’Italia a marzo contro la Scozia a Roma mettendo subito a segno due mete ed innescando la settimana seguente a Cardiff l’azione che ha lanciato Edoardo Padovani verso la meta della vittoria al Principality. Due le marcature anche il 12 novembre, a Firenze, nello storico successo degli Azzurri sull’Australia, per un totale di cinque mete nelle sue prime sette apparizioni: l’ultima ieri, a Genova, contro il Sudafrica.

“Non ci sono parole adatte per descrivere l’emozione che sto provando ora. E’ un grande onore per me ricevere questo riconoscimento che arriva in seguito ai risultati conquistati con la maglia Azzurra. Se sono stato prima inserito nella rosa delle nominations e poi scelto come miglior rivelazione dell’anno, il merito è anche di tutte le persone che mi hanno supportato: staff, compagni di squadra e la mia famiglia. Condivido questo premio con tutto il movimento rugbistico italiano che nelle ultime settimane ha fatto sentire in modo forte e deciso il proprio sostegno nei confronti della Nazionale” ha dichiarato Ange Capuozzo.

