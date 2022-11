Italia di Kieran Crowley. Era stato, effettivamente, il mese dei miracoli per gli azzurri che in questa Autumn Nations Series erano riusciti prima a battere Samoa, Australia sette giorni fa Sudafrica ferito: la squadra Campione del mondo che aveva perso prima a Dublino con l'Irlanda poi a Marsiglia contro la Francia. Non due test positivi ad un anno dalla Coppa del Mondo. Ecco che Jacques Nienaber ha schierato la miglior formazione possibile contro l'Italia per non avere ulteriori “scherzi”. E dire che gli azzurri avevano risposto colpo su colpo per i primi 40 minuti, trovando anche una meta col giovane Capuozzo che Niente miracoli, questa volta, per l'di Kieran Crowley. Era stato, effettivamente, il mese dei miracoli per gli azzurri che in questa Autumn Nations Series erano riusciti prima a battere che ci stava davanti nel ranking , poi - per la prima volta nella propria storia - l'sette giorni fa a Firenze . A Genova arrivava invece unferito: la squadra Campione del mondo che aveva perso prima a Dublino con l'Irlanda poi a Marsiglia contro la Francia. Non due test positivi ad un anno dalla Coppa del Mondo. Ecco cheha schierato la miglior formazione possibile contro l'Italia per non avere ulteriori “scherzi”. E dire che gli azzurri avevano risposto colpo su colpo per i primi 40 minuti, trovando anche una meta col giovaneche non è più una sorpresa . Nella ripresa, però, il Sudafrica è passato come un rullo compressore sui padroni di casa che non avevano più le forze per giocare alla pari fisicamente.

Tabellino

Italia-Sudafrica 21-63

ITALIA: 15 Ange CAPUOZZO, 14 Pierre BRUNO, 13 Juan Ignacio BREX, 12 Luca MORISI, 11 Monty IOANE, 10 Tommaso ALLAN, 9 Stephen VARNEY, 8 Lorenzo CANNONE, 7 Michele LAMARO, 6 Sebastian NEGRI, 5 Federico RUZZA, 4 Niccolò CANNONE, 3 Pietro CECCARELLI, 2 Giacomo NICOTERA, 1 Danilo FISCHETTI. A disposizione: 16 Gianmarco LUCCHESI, 17 Ivan NEMER, 18 Simone FERRARI, 19 David SISI, 20 Manuel ZULIANI, 21 Alessandro GARBISI, 22 Edoardo PADOVANI, 23 Tommaso MENONCELLO. Ct: Kieran Crowley

SUDAFRICA: 15 Willie LE ROUX, 14 Cheslin KOLBE, 13 Damian DE ALLENDE, 12 André ESTERHUIZEN, 11 Kurt-Lee ARENDSE, 10 Damian WILLEMSE, 9 François DE KLERK, 8 Jasper WIESE, 7 Franco MOSTERT, 6 Siya KOLISI, 5 Marvin ORIE, 4 Salmaan MOERAT, 3 Frans MALHERBE, 2 Bongi MBONAMBI, 1 Ox NCHÉ. A disposizione: 16 Malcolm MARX, 17 Steven KITSHOFF, 18 Vincent KOCH, 19 Eben ETZEBETH, 20 Kwagga SMITH, 21 Evan ROOS, 22 Cobus REINACH, 23 Manie LIBBOK. Ct: Jacques Nienaber

I punti: 2' meta Arendse (S); 8' calcio Allan (I); 10' calcio Kolbe (S); 11' meta Capuozzo (I), tr Allan (I), 20' calcio Allan (I); 25' calcio Kolbe (S), 30' meta Mbonambi (S), tr Kolbe (S); 45' Allan (I); 45' meta Kolbe (S), 49' meta Arendse (S), tr Libbok (S), 55' meta Smith (S), tr Libbok (S), 63' meta Marx (S); 66' meta L.Cannone (I); 69' meta Kitshoff (S), tr Libbok (S), 73' meta Willemse (S), tr Libbok (S), 80' meta Reinach (S), tr Libbok (S)

Arbitro: Matthew Carley (Inghilterra)

Cronaca

L'Italia non parte benissimo concedendo una meta in avvio a Arendse, ma gli azzurri rispondono subito con un calcio di Allan. Calcio di Kolbe a muovere il tabellone dopo aver sbagliato la trasformazione qualche minuto primo, ma l'Italia non molla. Gli azzurri trovano un vantaggio, ma non si fermano e continuano a giocarla, con Capuozzo che pesca un buco e si infila per la prima meta dei padroni di casa. Allan trasforma e c'è il sorpasso. Allan firma anche un calcio del 13-8. Il Sudafrica, effettivamente, è sorpreso dalla spunta italiana ma è pur sempre la squadra Campione del mondo e, con la forza fisica, riesce a rimontare sui 22 avversari e a mettere pressione sugli azzurri. Kolbe riduce lo svantaggio con un calcio, poi arriva la meta di Mbonambi che anticipa Morisi. E il primo tempo si chiude sul 13-18 grazie alla trasformazione di Kolbe.

L'Italia riparte con brio e, dopo una buona fase di possesso, va a segno con un calcio di Allan. Ma risponde il Sudafrica con la meta di Kolbe che ruba l'ovale a Morisi che resta a guardare. Un brutto colpo per l'Italia che patisce subito un'altra meta, questa volta realizzata da Arendse, che sfrutta il corridoio lasciatogli da Kolisi. Arrivano anche le mete di Smith e di Marx, con l'Italia che sprofonda sempre più giù. La Nazionale di Crowley è, per la prima volta in grossa difficoltà, in questo mese di novembre. C'è comunque una piccola reazione con la meta di Lorenzo Cannone, il Sudafrica però continua a colpire con le mete di Kitshoff e Willemse. Nel finale c'è anche tempo per la meta di Reinach, la nona messa a segno dagli Springboks che chiudono sul risultato di 63-21.

