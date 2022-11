Kieran Crowley hanno segnato la bellezza di sei mete per il 49-17 finale. Tante le realizzazioni da sottolineare della prova azzurra, ma se dovessimo sceglierne una non avremmo dubbi: si tratta della seconda del match, la prima della partita di Pierre Bruno, autore di due mete. L'Italia del rugby ha battuto Samoa nel primo match valido per le Autumn Series 2022 , i test match autunnali della palla ovale: allo stadio Plebiscito di Padova, gli azzurri guidati dahanno segnato la bellezza di sei mete per il. Tante le realizzazioni da sottolineare della prova azzurra, ma se dovessimo sceglierne una non avremmo dubbi: si tratta della seconda del match, la prima della partita di Pierre Bruno, autore di due mete.

Al minuto 24, dopo la meta realizzata appena due minuti prima da Brez, l'Italia si scatena in ripartenza: la formazione di Kieran Crowley recupera palla sui propri 15 metri e poi va a marcare al termine di una transizione davvero fenomenale. Sei passaggi, l'ultimo è per Pierre Bruno che pianta l'accelerazione definitiva, che manda al tappeto gli ultimi due baluardi della difesa samoana. E' Ital-spettacolo!

"Il sogno di una vita per me fare meta contro gli All Blacks a Genova": gli auguriamo che un giorno possa realizzarlo. Intanto si goda queste due mete contro Samoa.

