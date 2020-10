Il nuovo calendario prevede ancora un doppio confronto tra Nuova Zelanda ed Australia , dopo i primi due match in terra neozelandese validi per la Bledisloe Cup (una vittoria degli All Blacks ed un pari), trofeo che verrà assegnato dopo i due incontri del 31 ottobre e del 7 novembre.

Successivamente scenderà in campo per quattro settimane consecutive l’Argentina, alternando i match contro Nuova Zelanda ed Australia: per i Pumas partite con gli All Blacks il 14 ed il 28 novembre, sfide con i Wallabies il 21 novembre ed il 5 dicembre. Di seguito il calendario completo della manifestazione.