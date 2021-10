Gli All Blacks vincono il Rugby Championship (già in saccoccia da una settimana) ma non possono sorridere a tutta bocca: no, perché nell'ultimo match del torneo 2021 arriva una sconfitta per mano di quel Sudafrica campione del mondo che solo sette giorni fa avevano battuto per 19-17. Partita pazzesca quella del CBUS Super Stadium, decisa solamente allo scadere, con un calcio di punizione per offside che manda in visibilio il pubblico sudafricano, per il 31-29 finale.

Un test match che entra già nella storia, per il suo andamento altalenante. Mete di De Allende, Reece, Savea, Weber nella prima parte di gioco: 20-14 All Blacks, ma la partita si decide nel finale. Mamimpi riporta sotto i sudafricani, Barrett e Jantjies si sfidano al piede. La spunterà quest'ultimo. Negli ultimi minuti di gioco la leadership cambia per ben quattro volte: il calcio decisivo porta la firma di Elton Jantjies, che da quella distanza proprio non poteva sbagliare.

Rugby Nuova Zelanda d'oro: l'haka delle ragazze è spettacolare UN' ORA FA

"Noi siamo fatti così, non smettiamo mai di combattere", ha detto Faf de Klerk a Stan Sport. "Questa è stata la più classica delle partita tra i n.1 e i n.2 del mondo".

Il Rugby Championship 2021 va dunque in archivio: primo posto per gli All Blacks (5 vittorie, 1 sconfitta), poi Australia (4-2), Sudafrica (3-3) e Argentina (0-6).

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Sbu Nkosi, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Kwagga Smith, 6 Siya Kolisi (c), 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Trevor Nyakane, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ox Nché

Panchina: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 Franco Mostert, 20 Jasper Wiese, 21 Herschel Jantjies, 22 Elton Jantjies, 23 Frans Steyn

All Blacks: 15 Jordie Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Brad Weber, 8 Luke Jacobson, 7 Ardie Savea (c), 6 Akira Ioane, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody

Panchina: 16 Asafo Aumua, 17 George Bower, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Ethan Blackadder, 21 TJ Perenara, 22 Richie Mo’unga, 23 Damian McKenzie

Nuova Zelanda d'oro: l'haka delle ragazze è spettacolare

Rugby 12 settimane di squalifica per un placcaggio esagerato: rivediamolo! IERI A 13:47