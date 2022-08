Il Rugby Championship continua a riservare sorprese, soprattutto negative per gli All Blacks che non sembrano riuscire a ritrovarsi: nel terzo turno, ecco arrivare un altro ko, questa volta in casa contro l'Argentina, la prima casalinga contro i Pumas, la seconda in generale.

Nuova Zelanda-Argentina 18-25

Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Boffelli che all’8′ dalla piazzola firma lo 0-3. Gli All Blacks replicano con la meta non trasformata di Taukei’aho all’11’, ma Boffelli al 18′ trova dalla piazzola il 5-6. Nuovo allungo dei padroni di casa al 29′ con il piazzato di Mo’unga ed al 32′ con la meta di Clarke trasformata da Mo’unga per il 15-6. Reazione degli ospiti con i piazzati griffati da Boffelli al 37′ ed al 40′ per il 15-12 di metà gara. Nella ripresa gli All Blacks allungano sul 18-12 al 47′ col piazzato di Mo’unga, ma poi salgono in cattedra gli ospiti: sorpasso al 48′ con la meta di Gonzalez convertita da Boffelli, poi il solito Boffelli replica dalla piazzola al 57′ ed al 66′, portando gli ospiti a distanza di break sul 18-25, che sarà il punteggio finale della sfida.

Australia-Sudafrica 25-17

vittoria dell’Australia, che piega per 25-17 il Sudafrica. Nel primo tempo i padroni di casa prendono subito il largo con la meta al 1′ di Mcreight, con Lolesio che converte e poi sempre dalla piazzola firma al 7′ il calcio che vale il 10-0. Gli ospiti replicano con il piazzato di Pollard al 24′ per il 10-3 di metà gara. Nella ripresa i Wallabies allungano ancora: al 47′ meta non trasformata di Koroibete, poi al 57′ altra meta di Mcreight, con Lolesio che converte e poi sempre dalla piazzola firma al 64′ il calcio che vale il 25-3. La reazione degli ospiti si concretizza nel finale con due mete di Smith: Jantjies trasforma in entrambi i casi e fissa lo score sul 25-17 finale.

