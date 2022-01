Gara molto complicata invece per Sofia Goggia, che ha probabilmente risentito della Il superG femminile della Coppa del Mondo di sci alpino, sulle nevi di Zauchensee (Austria), ha sorriso ai colori azzurri con la vittoria di Federica Brignone . La valdostana ha ottenuto il 18° successo in carriera imponendosi al termine di una gara di altissimo rilievo davanti alla svizzera Corinne Suter (+0.04) e all’austriaca Ariane Rädler (+0.17). Grande prova di squadra dell’Italia con Marta Bassino quarta a 0.43 ed Elena Curtoni ottava a 0.59., che ha probabilmente risentito della caduta di ieri in discesa

La bergamasca ha chiuso molto lontana dalle posizioni che contano a 92 centesimi da Brignone (19ma). “Con il colpo che ho preso ieri non era facile. Quando cammino sto malissimo, mentre con gli sci mi sento meglio. Dopo un volo del genere, ho preferito gareggiare senza spingere al 100% e trovandomi a meno di un secondo dalla vincitrice non è affatto male. La classifica è molto ristretta“, ha raccontato ai microfoni di RaiSport.

Goggia ha poi annunciato il suo percorso di recupero in vista delle gare di Cortina: “Ho già stilato un programma di recupero e tornerò questa sera a Bergamo per le terapie. Oggi ho corso con delle staffe sotto le ginocchia per tenerle più salde; quindi sembrava fossi Robocop“, ha concluso l’azzurra.

