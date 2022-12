La discesa libera maschile di Beaver Creek è stata cancellata a causa del forte vento e della nevicata in corso. Il comitato organizzatore ha deciso di annullare l’evento originariamente in programma per le ore 18.15 odierne. Le avverse condizioni meteo in terra statunitense hanno impedito il regolare svolgimento della prova e così questa cancellazione si aggiunge alle tante che si sono susseguite nelle ultime settimane.

Per il momento resta immutato il resto del programma che prevede una discesa nella giornata di sabato 3 dicembre (ore 18.00) e un superG domenica 4 dicembre (ore 18.00). Da definire le date e le località dei recuperi di questa discesa e anche del superG cancellato settimana scorsa a Lake Louise: la FIS comunicherà le proprie scelte nei prossimi giorni, la stagione invernale non è incominciata nel migliore dei modi e si fa davvero fatica a gareggiare con continuità.

