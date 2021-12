Aleksander Aamodt Kilde in Super G. Il novegese colleziona la terza vittoria consecutiva in questa specialità sulle quattro gare valevoli per la one man show, la gara perfetta del vincitore della sfera di cristallo nel 2020, che al momento sembra versare in una condizione addirittura migliore rispetto a quella che gli aveva permesso il colpaccio due stagioni fa. Distacchi notevoli rispetto a tutti gli altri: torna sul podio l'Austria con un sorprendente Raphael Haaser (prima top-3 in carriera) e Vincent Kriechmayr. Discreto 10° posto di Mattia Casse, partito col pettorale numero 1, male invece Dominik Paris, che deve ancora tornare in condizione in questa specialità dopo l'infortunio di quasi due anni fa. Non si ferma piùin Super G. Il novegese colleziona la terza vittoria consecutiva in questa specialità sulle quattro gare valevoli per la Coppa del Mondo 2021/2022 . A Bormio è un altro, la gara perfetta del vincitore della sfera di cristallo nel 2020, che al momento sembra versare in una condizione addirittura migliore rispetto a quella che gli aveva permesso il colpaccio due stagioni fa. Distacchi notevoli rispetto a tutti gli altri: torna sul podio l'Austria con un sorprendente(prima top-3 in carriera) e. Discreto 10° posto di Mattia Casse, partito col pettorale numero 1, male invece Dominik Paris, che deve ancora tornare in condizione in questa specialità dopo l'infortunio di quasi due anni fa.

Kilde re del Super G! Rivivi la sua gara perfetta

Ad

Un ritiro e tre vittorie il bilancio stagionale di Kilde in Super G, al quale vanno aggiunti un paio di piazzamenti in top-10 e un'uscita in discesa mentre stava dominando. Nella classifica di specialità balza al comando a discapito di Matthias Mayer, per il secondo giorno di fila alle prese con una prova complicata, ancora fuori dai migliori dieci sulla Stelvio. Il Wunder Team può comunque sorridere con il costante Vincent Kriechmayr terzo nonostante un primo settore lento, alle spalle del connazionale Raphael Haaser, che al ventunesimo gettone in Coppa del Mondo trova il primo podio in carriera, secondo a 72 centesimi da Kilde. Un passivo che la dice lunga sull'impeccabilità del 29enne norvegese.

Bormio Casse torna in top 10 in Super G: rivivi la sua gara UN' ORA FA

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO MASCHILE? Alexis Pinturault Marco Odermatt Aleksander Aamodt Kilde Dominik Paris Loic Meillard Marco Schwarz Vincent Kriechmayr Henrik Kristoffersen Matthias Mayer

Ryan Cochran-Siegle. Lo statunitense apprezza particolarmente la Stelvio ed è l'ultimo a stare sotto al secondo di ritardo dal vincitore. Beat Feuz si riscatta dopo l'uscita del giorno precedente conquistando un importante quinto posto per il morale, soprattutto considerando che il Super G non è il suo pane. Ci si aspettava qualcosa di più probabilmente da Marco Odermatt dopo il secondo posto in discesa sulla Stelvio, invece chiude ottavo alle spalle di Matthieu Bailet e del connazionale Stefan Rogentin. Il 24enne elvetico mantiene comunque un vantaggio rassicurante in Sfiora la possibilità di tornare sul podio dopo il successo dell'anno scorso. Lo statunitense apprezza particolarmente la Stelvio ed è l'ultimo a stare sotto al secondo di ritardo dal vincitore. Beat Feuz si riscatta dopo l'uscita del giorno precedente conquistando un importante quinto posto per il morale, soprattutto considerando che il Super G non è il suo pane. Ci si aspettava qualcosa di più probabilmente dadopo il secondo posto in discesa sulla Stelvio, invece chiude ottavo alle spalle di Matthieu Bailet e del connazionale Stefan Rogentin. Il 24enne elvetico mantiene comunque un vantaggio rassicurante in classifica generale

Casse torna in top 10 in Super G: rivivi la sua gara

Gli italiani

Unico italiano nei migliori dieci Mattia Casse: sceso per primo non ha interpretato bene qualche passaggio importante nella parte alta, ma per diverso tempo ha sognato nel miglior piazzamento in carriera se non addirittura il primo podio. Discreto anche Christof Innerhofer, 13° a poco più di un secondo e mezzo e in crescita nel finale. Non riesce a ripetere la doppietta del 2019 Dominik Paris: il re della Stelvio è apparso in sofferenza nelle parti più tecniche, finendo per ottenere uno dei peggiori risultati raggiunti a Bormio (24°, distante oltre due secondi). Ma avrà modo di rifarsi domani, sempre in Super G, per la terza gara in tre giorni sulla pista valtellinese.

Paris da impazzire! 7^ perla sulla Stelvio, rivivi la gara

La top-10

1. A.A. KILDE (NOR) 1:27.95 2. R. HAASER (AUT) +0.72 3. V. KRIECHMAYR (AUT) +0.85 4. R. COCHRAN-SIEGLE (USA) +0.90 5. B. FEUZ (SUI) +1.13 6. M. BAILET (FRA) +1.20 7. S. ROGENTIN (SUI) +1.35 8. M. ODERMATT (SUI) +1.43 9. B. GIEZENDANNER (FRA) +1.46 10. M. CASSE (ITA) +1.48

Bormio Kilde re del Super G! Rivivi la sua gara perfetta UN' ORA FA