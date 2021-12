Su una “Stelvio” letteralmente tirata a lucido, con fondo ghiacciato e perfetto, e in condizioni ideali con sole pieno e -2° di temperatura, gli atleti hanno nuovamente studiato le linee della durissima pista lombarda, spesso nascondendo le carte in tavola e preferendo risparmiare le energie in vista della prima gara di domani. Ricordiamo, inoltre, che nei giorni successivi si correranno due superG, per un calendario di fine 2021 davvero ricchissimo in quel di Bormio.

“Ho provato un po’ la parte alta, trovando qualche buco su cui non mi sono sentito benissimo” – le parole a fine test di Dominik Paris – “Penso di aver preso le misure: domani dovremo rischiare e mettere tutto in pista. Una neve bella ghiacciata nella parte alta, dove non si riesce a correggere tanto, ma comunque bella tosta. Nella parte bassa cambia la neve, diventando più aggressiva, ma in generale una bella pista mossa. Arrivo abbastanza bene, ieri ho provato il primo pezzo dove il distacco non era tantissimo. E’ come giocare a poker: se trovi bene la linea giusta puoi essere molto veloce ma se abbassi di quota rischi di perdere molto”

Non sono mancate, inoltre, le frenate in vista dell’arrivo, mentre alcuni protagonisti hanno preferito tirare i remi in barca molto prima del tratto conclusivo. Di conseguenza, come ogni prova di discesa che si rispetti, i tempi vanno presi assolutamente con le pinze. Ad ogni modo il più veloce di giornata è stato lo svizzero Niels Hintermann con il crono di 1:54.78, precedendo per 1.53 il suo connazionale Marco Odermatt e l’austriaco Daniel Hemetsberger. Quarta posizione per il francese Johan Clarey con un distacco di 1.61, mentre è quinto il canadese Brodie Seger (pettorale numero 44) che si ferma a 1.93.

Per trovare il migliore degli azzurri bisogna scendere fino alla sesta posizione con Matteo Marsaglia. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella sessione di ieri (con salto di una porta, giova ricordarlo) il nostro portacolori oggi ha concluso a 2.06 dalla vetta. Settimo tempo per il “padrone di casa” della “Stelvio”, ovvero Dominik Paris. L’altoatesino, partito con il pettorale numero 1, ha concluso a 2.09, senza forzare nelle sezioni più complicate, e rallentando anche nel finale. Ottavo, quindi, il nostro Pietro Zazzi (pettorale numero 61) a 2.18 dalla vetta, davanti allo statunitense Ryan Cochran-Siegle nono a 2.25, quindi chiude la top10 lo svizzero Gilles Roulin a 2.28.

Chiude tredicesimo il nostro Mattia Casse a 2.63, quindi si ferma in 14a posizione il norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 2.64. Come accaduto ieri non hanno voluto forzare minimamente gli austriaci Matthias Mayer (a 3.42), Vincent Kriechmayr (a 4.67) e Max Franz (a 7.70) ed il nostro Christof Innerhofer (a 7.26). Si ferma in 29a posizione Nicolò Molteni a 3.57 dalla vetta, quindi 34° Guglielmo Bosca a 3.71, 50° Matteo Franzoso a 5.44 e 54° Giovanni Franzoni a 5.65.

Paris, buona la "seconda": 7° tempo in prova a Bormio

