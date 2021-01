Gara da dimenticare per Alex Vinatzer che è tornato a fare punti ma ha chiuso in 29ma posizione lo slalom di Coppa del Mondo di Chamonix. L’azzurro dopo aver chiuso la prima manche 18° sperava di poter recuperare qualche posizione e tornare ad avvicinare la top-10, dopo cinque gare senza punti. Purtroppo non è stato così, anche a causa di un grave errore nella parte centrale del tracciato, che ha spinto in ultima piazza il 21enne nativo di Bolzano.

Vinatzer ha espresso tutta la sua amarezza ai microfoni di Rai Sport: “Non ho mai chiuso una gara ultimo, ma almeno sono arrivato al traguardo. Non mi sento ancora bene e i problemi non risolvono dalla sera mattina. Domani cercherò di fare meglio”.

Lo sciatore azzurro è convinto, però, che sarà pronto e competitivo per i Mondiali di Cortina: “Mi serve allenamento per tornare in forma, per fortuna ci sono tre settimane di pausa nelle quali potrò lavorare per prepararmi al meglio per i Mondiali“.

Scontento anche Stefano Gross: "Oggi le condizioni erano toste ma non ci sono scuse da cercare. Io sono partito con un buon atteggiamento nella seconda ma ho commesso un errore che mi ha compromesso il tempo finale. Domani bisogna riuscire a portare a casa un buon risultato che è quello che manca".

