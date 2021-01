Si rivede Henrik Kristoffersen nella prima manche dello slalom di Chamonix. Il norvegese è in testa alla classifica a metà gara e va a caccia della seconda vittoria stagionale. Finalmente una bella prova per lo scandinavo, che ha interpretato al meglio il tracciato, chiudendo con 23 centesimi su un positivo Alexis Pinturault. Il leader della classifica generale di Coppa del Mondo è chiamato a salvare l’onore dei padroni di casa, visto che Clement Noel, vincitore ieri, non si è qualificato per la seconda manche dopo un gravissimo errore nella parte centrale, chiudendo ad oltre due secondi e mezzo da Kristoffersen (+2.77).