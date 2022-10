Sölden ospiterà come da tradizione Zermatt/Cervinia sarà teatro delle prime gare di velocità di questa annata (il 27 e 28 ottobre gli uomini, il 5 e 6 novembre le donne). O almeno dovrebbe, visto le difficoltà organizzative legate al meteo che sta complicando la preparazione della neve sulla "Gran Becca". E proprio su questa storica gara transfrontaliera si è espresso Johan Clarey, argento olimpico in discesa a Pechino. E non certo con parole lusinghiere. Ormai si contano le ore per l'inizio della nuova stagione dello sci alpino . E seospiterà come da tradizione il debutto della Coppa del Mondo 2022/23 , le prime novità di calendario si paleseranno già nei due weekend successivi, quandosarà teatro delle prime gare di velocità di questa annata (il 27 e 28 ottobre gli uomini, il 5 e 6 novembre le donne). O almeno dovrebbe, visto le difficoltà organizzative legate al meteo che sta complicando la preparazione della neve sulla "Gran Becca". E proprio su questa storica gara transfrontaliera si è espresso, argento olimpico in discesa a Pechino. E non certo con parole lusinghiere.

"Semplicemente, penso che questa gara non abbia senso – ha dichiarato il 41enne francese a RTS Sport – Sono convinto che questo appuntamento non abbia un futuro, è sufficiente osservare le condizioni dei ghiacciai, che peggiorano ogni anno, e questa discesa richiede enormi risorse, dall'utilizzo degli elicotteri ai crepacci da “tappare”. Tutto questo non va nella direzione che dovrebbe volere la FIS; vengono fatti grandi sforzi in favore dell'ambiente nelle varie località, allestendo queste gare non credo si dia una buona immagine del nostro sport". Clarey ha parlato anche di altre difficoltà, stavolta di tipo logistico: "È tutto molto complicato, serve almeno un'ora e mezza di trasferimento per il rientro in hotel da Cervinia agli impianti di risalita. Credo non abbiano pensato molto agli atleti in tal senso".

