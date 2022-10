Luca De Aliprandini è indubbiamente una delle punte di diamante della squadra azzurra in vista della prossima stagione e anche in ottica Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato nel 2021 l’argento mondiale proprio tra le porte larghe di Cortina. OA Sport ha intervistato l’azzurro, focalizzandosi sui temi più importanti prima del via dell’annata agonistica, nel corso del FISI Media Day. La Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023 sta per riaprire i battenti, con il primo slalom gigante maschile in programma domenica 23 ottobre sul ghiaccio del Rettenbach di Sölden.è indubbiamente una delle punte di diamante della squadra azzurra in vista della prossima stagione e anche in ottica Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato nel 2021 l’argento mondiale proprio tra le porte larghe di Cortina. OA Sport ha intervistato l’azzurro, focalizzandosi sui temi più importanti prima del via dell’annata agonistica, nel corso del FISI Media Day.

De Aliprandini si sblocca! Rivivi la sua manche da podio

L’inizio della stagione è molto vicino. Quali sono le tue aspettative per la Coppa del Mondo?

L’allenamento è andato bene e fisicamente sto bene. In Argentina i blocchi di lavoro che abbiamo fatto sono andati molto bene. A febbraio ci sono i Mondiali, un obiettivo importante, però domenica c’è già l’esordio in Coppa del Mondo. Si parte tutti da zero. L’anno scorso ho fatto uno step in avanti, quindi la coppetta di specialità è sicuramente un sogno e bisogna provarci, sarebbe qualcosa di fantastico“.

Sei più focalizzato sulla Coppa del Mondo o provare a migliorare quella medaglia d’argento ai Mondiali?

Bisogna essere pronti gara per gara. Se si comincia a pensare di preparare qualcosa in particolare, nello sci non va bene né l’una né l’altra. Bisogna cercare di essere sempre in forma, sciare bene ed essere sempre sul pezzo durante tutta la stagione. A febbraio poi si vedrà“.

Dalla Cortina iridata all’inizio del quadriennio olimpico di Milano-Cortina 2026: manca tanto tempo, ma un pensiero già c’è?

È lontano e come ho detto nello sci non si può pensare da qui a febbraio, quindi da qui a tre anni succederanno tantissime cose. Bisogna andare avanti passo per passo e continuare a lavorare, pensando all’obiettivo a breve termine. Poi è chiaro, le Olimpiadi in casa del 2026 saranno qualcosa di bellissimo, perché dopo tanti anni si torna in Europa sulle Alpi. Saranno super seguite e poterle vivere al culmine della mia carriera sarà bellissimo“.

Su cosa hai lavorato in particolare della tua sciata?

Negli anni passati facevo tanti errori, adesso devo cercare di limitarli. Quest’estate abbiamo fatto un buon lavoro, sono diventato molto costante. Adesso ci sono gli ultimi giorni di preparazione in vista della prima gara, poi si farà sul serio”.

De Aliprandini finalmente sul podio: tutta la sua gioia

