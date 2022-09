Shiffrin conquista la Coppa del Mondo! Rivivi il Super G decisivo

"Nel periodo di preparazione, sia primaverile che estivo, ho avvertito meno situazioni fuori dal mio controllo rispetto agli anni precedenti. Io rendo al massimo quando tutto è al suo posto e posso dire di aver concluso il camp in Cile con un allenamento di gigante davvero perfetto. È bello quando avverti una sensazione e una fluidità di quel tipo al termine di un lungo lavoro".

Ovviamente Shiffrin comincerà le sue fatiche a Sölden, gara che ha già vinto due volte in passato (nel 2014 e la stagione scorsa). E in Austria si troverà di fronte tutte le avversarie principali per il bersaglio grosso: da Petra Vlhova a Lara Gut-Behrami, passando per la pattuglia italiana. "Per l'opening è sempre difficile capire a che livello ti trovi, anche rispetto alle avversarie. Di certo sarò un po' nervosa e al tempo stesso eccitata".

più che altro punterò a qualche gara di Super G e vedere dove potrò inserire la discesa". Per il momento, però, è certa la sua assenza nel debutto della velocità in programma a Zermatt/Cervinia il 5 e 6 novembre. Nel 2021/22, Shiffrin ha messo la pietra tombale sulla classifica generale grazie alla vittoria nella discesa e al secondo posto nel Super G di Courchevel, ma nella seconda parte di stagione ha limitato le sue presenze nella gare veloci. Un approccio che dovrebbe cambiare in questa annata: "Avvicinandomi alla fine della mia carriera, cerco di essere intelligente sulle scelte che faccio. Si può dire con certezza che farò un po' di lavoro in velocità, ma". Per il momento, però, è certa la sua assenza nel debutto della velocità in programma a Zermatt/Cervinia il 5 e 6 novembre.

