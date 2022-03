Erano passati poco più di due mesi dall'ultimo podio della carriera di Marta Bassino, lasciandosi alle spalle un periodo di crisi di risultati. Da gennaio a marzo, l'azzurra si ritrova sulla pista Olympia di Åre con il peso di due scivoloni nei giganti precedenti (Olimpiadi e Lenzerheide). La 25enne azzurra sgombra la testa e scende a modo suo, più forte dei segni in pista, trovando il miglior risultato della stagione e confermando il secondo posto della prima manche . Vince Vlhova, che si avvicina a Shiffrin (3ª) in classifica generale di Coppa del Mondo. Pesantissima caduta di Sara Hector, che riapre la classifica di specialità.

Marta Bassino si inserisce in un podio di tutto rispetto - il ventesimo della carriera e il terzo stagionale, dopo i terzi posti di Courchevel e Kranjska Gora - in mezzo alle due contendenti della - il ventesimo della carriera e il terzo stagionale, dopo i terzi posti di Courchevel e Kranjska Gora - in mezzo alle due contendenti della sfera di cristallo . Secondo podio consecutivo per l'Italia in gigante, dopo il piazzamento d'onore di Federica Brignone, che nella località svedese finisce per terra da apripista. Un vero peccato, con ogni probabilità avremmo avuto un'altra italiana protagonista di una gara condizionata dai solchi sulla neve, che impediscono alle atlete di tracciare le migliori linee.

L'unica che sembra abbia sciato su un manto liscio è proprio la vincitrice odierna. Vlhova torna sul gradino più alto del podio in gigante - prima volta in stagione dopo i cinque sigilli in slalom - con una prestazione magistrale: se aveva lasciato ancora la porta aperta nella prima metà di gara commettendo un errore sul finale, nella seconda non ce n'è per nessun'altra, rifilando almeno un secondo abbondante a tutte le altre. La 26enne slovacca rosicchia 40 punti importantissimi a Shiffrin per la Coppa del Mondo. Il giorno successivo, ancora ad Åre, l'ago della bilancia pende per Vlhova: si prospetta un bellissimo rush finale a Courchevel.

Così come si prospetta un grandissimo finale la settimana successiva per l'esito della coppa di specialità, dato che Sara Hector riapre un primo posto che sembrava ipotecato, per quanto dimostrato fino a Pechino 2022. Le nevi di casa tradiscono la svedese, che incappa in un'uscita (forse per colpa di un segno) e si vede arrivare a sole cinque lunghezze Tessa Worley, quarta a quasi due secondi di distacco.

