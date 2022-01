Arriva la vittoria numero 300 per l'Italia in Coppa del Mondo e lo fa grazie a Elena Cutoni, che si aggiudica il SuperG di Cortina d'Ampezzo, sulla splendida Olympia delle Tofane. L'azzurra chiude col tempo di 1:20.98, un tempo che per molte è irraggiungibile.

Elena è bravissima a mantenere gli sci piatti e la posizione di velocità per tutta la gara e quando taglia il traguard, con 9 centesimi di vantaggio su Tamara Tippler, si capisce subito che è una prova da podio.

Anche Federica Brignone si comporta benissimo ed è terza temporanea, staccata di 32 centesimi. Per un po', dunque, si crede alla doppietta azzurra sul podio, ma col 16 arriva Gisin e si infila a 24 centesimi, relegando al quarto posto la valdostana.

Le altre big

C'era attesa per le altre big, come Ester Ledecka, Lara Gut-Behrami, Tessa Worley e soprattutto la rientrante Mikaela Shiffrin. Tuttavia nessuna riesce a trovare feeling con la pista e restano molto indietro, così come Marta Bassino.

La caduta di Goggia

La gara, però, è in parte monopolizzata dalla caduta di Sofia Goggia, che dopo la vittoria in discesa si complica di nuovo la vita, come già ad Altenmarkt-Zauchensee con un volo rovinoso che fa stare tutti in apprensione. Scende sulle sue gambe, ma dovrà fare una risonanza al ginocchio sinistro, che ha preso una brutta piega e che la costringe a lasciare il campo gara zoppicante e sorretta da due addetti della FISI.

