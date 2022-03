Super G di Courchevel. Il pendio transalpino, sede delle finali di Coppa del Mondo, e celebra la vittoria di Ragnhild Mowinckel: la norvegese riporta la sua nazione sul gradino più alto del podio 26 anni dopo l’ultimo successo nella specialità. Federica Brignone non riesce a contenere le emozioni dopo la consegna della sfera di cristallo: “Era il mio sogno da sempre, mi sarebbe piaciuto chiudere la stagione con una bella gara finale, purtroppo non è stato possibile. L’annata è andata alla grande soprattutto in superG, sto sciando davvero bene ma non so cosa ho combinato in pista oggi, non ho tirato una curva. Un peccato non aver fatto una bella gara, c’era tanta gente che è venuta a vedermi”. Giornata avara di soddisfazioni per le azzurre impegnate oggi nelIl pendio transalpino, sede delle consegna la coppa generale a Mikaela Shiffrin e celebra la vittoria dila norvegese riporta la sua nazione sul gradino più alto del podio 26 anni dopo l’ultimo successo nella specialità.non riesce a contenere le emozioni dopo la consegna della sfera di cristallo: “Era il mio sogno da sempre, mi sarebbe piaciuto chiudere la stagione con una bella gara finale, purtroppo non è stato possibile. L’annata è andata alla grande soprattutto in superG, sto sciando davvero bene ma non so cosa ho combinato in pista oggi, non ho tirato una curva. Un peccato non aver fatto una bella gara, c’era tanta gente che è venuta a vedermi”.

Brignone-Curtoni sul podio per l'inno: grande Italia in Super G

Ad

Quindicesima piazza poco esaltante quella raggiunta da Elena Curtoni che tuttavia si assicura il secondo posto nella classifica dedicata: “Non sono contenta della gara di oggi, non è mai bello sperare che le altre finiscano alle spalle. Mi sono salvata in corner e ho difeso il secondo posto, comunque è stata una buona stagione. Sono convinta di poter fare di più, chiudo questo inverno con tanta consapevolezza, posso stare lì con le prime anche in discesa. E’ mancato l’acuto in questo finale di stagione, peccato per la caduta di Lenzerheide. Sarò al via del gigante e domani farò la riserva nel Team Event”.

Courchevel Paris: "Faccio una fatica incredibile su questa neve" 13 MINUTI FA

Curtoni fa la gara perfetta: rivivi la vittoria in Super G

Courchevel Brignone-Curtoni sul podio per l'inno: grande Italia in Super G 26 MINUTI FA