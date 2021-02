Vincent Kriechmayr concede il bis e, dopo la vittoria a Kitzbühel, sale sul gradino più alto del podio anche nel superG di Garmisch. Per l’austriaco si tratta dell’ottavo successo in carriera in Coppa del Mondo e soprattutto è un risultato che gli permette di allungare in classifica di specialità proprio sul compagno di squadra Matthias Mayer, oggi secondo a 17 centesimi.