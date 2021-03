Marta Bassino ha vinto . Alla piemontese è bastato il quarto posto a Jasna (Slovacchia), diventando irraggiungibile per tutte le avversarie ad una sola gara dal termine. Bassino diventa la quarta azzurra di sempre a realizzare questo traguardo, in precedenza ci erano riuscite Deborah Compagnoni (1997), Denise Karbon (2008) e Federica Brignone (2020). la Coppa del Mondo di gigante . Alla piemontese è bastato il quarto posto a Jasna (Slovacchia), diventando irraggiungibile per tutte le avversarie ad una sola gara dal termine. Bassino diventa la quarta azzurra di sempre a realizzare questo traguardo, in precedenza ci erano riuscite Deborah Compagnoni (1997), Denise Karbon (2008) e Federica Brignone (2020).

Una stagione trionfale per Bassino, che ha vinto per quattro volte quest’anno. Il primo successo è arrivato all’esordio a Soelden, poi quello di Courchevel ed infine la doppietta in quel di Kranjska Gora, dove la piemontese ha costruito il solco decisivo.

Jasná Vlhova vince in gigante sulle nevi di casa 32 MINUTI FA

Bassino, il 4° posto che le consegna la Coppa! Riguarda la gara

Una gara quella di oggi che è stata vinta da Petra Vlhova. La slovacca ottiene un importantissimo successo nel gigante di casa, proiettandosi a soli 36 punti di distacco da Lara Gut-Behrami, nona al traguardo dopo una bella rimonta nella seconda manche (era quattordicesima a metà gara).

Seconda posizione per la neozelandese Alice Robinson, staccata di 16 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche Mikaela Shiffrin (+0.37), ma l’americana non è riuscita a confermare la leadership dopo la prima manche. Quarta come detto Bassino (+0.96), che ha preceduto l’austriaca Ramona Siebenhofer (+1.34) e Federica Brignone, sesta ad 1.43 dalla vetta.

Settimo posto per l’austriaca Katharina Liensberger (+1.52) davanti alle svizzere Michelle Gisin (+1.68) e Lara Gut-Behrami (+1.69). Decima la francese Tessa Worley (+1.75). Chiudono a punti le altre azzurre Elena Curtoni (24ma) e Laura Pirovano (26ma).

Vlhova vince in gigante sulle nevi di casa

Riguarda la gara (contenuto premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Sci alpino Jasna | Gigante donne (2a manche) 00:00:00 Replica

Jasná Bassino, il 4° posto che le consegna la Coppa! Riguarda la gara UN' ORA FA