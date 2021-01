Ultima giornata della Coppa del Mondo di sci alpino dedicata alle prove cronometrate della discesa quella di giovedì 21 gennaio : a Kitzbuehel, in Austria , spazio agli uomini, con Matteo Marsaglia che ha chiuso al 2° posto in 1’55″92, a 0″44 dall’ austriaco Vincent Kriechmayr , che ha fatto segnare il miglior crono. Bene anche Dominik Paris, quarto a 0″84 , mentre termina 39° Christof Innerhofer , staccato di 3″04, senza forzare .

Queste le dichiarazioni di Dominik Paris al sito della FISI : “ Penso di avere fatto un passo in avanti rispetto a mercoledì. Ho provato a spingere maggiormente soprattutto nella parte alta e in quella centrale, sotto devo ancora raddrizzare qualche curva e curare meglio qualche movimento. Le condizioni sono un po’ diverse dal solito perché fa caldo e c’è tanta umidità".

Cauto invece Christof Innerhofer: “Sicuramente sono sceso soprattutto per capire le mie condizioni fisiche, la pista è bella anche se la neve è più facile. A me manca la gamba, il fiato, l’aggressività, prima di arrivare sul muro finale è cambiato il passaggio, perché ci sono due curve che girano maggiormente rispetto al passato. Oggi ho osservato soprattutto i cambiamenti, ci mettiamo in gioco come sempre ma qua per me l’obiettivo è soprattutto quello di fare chilometri”.