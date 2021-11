Matthias Mayer ritorna a Lake Louise dopo due anni riprendendo da dove aveva lasciato, cioè con una vittoria, anche se stavolta in una specialità diversa. La prima discesa della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino è un discorso tutto austro-elvetico. Doppietta Austria con il campione iridato in carica Kriechmayr ad occupare il piazzamento d'onore, poi il solito costante Beat Feuz terzo. Ma ad attirare l'attenzione più di tutti è Marco Odermatt, che si difende alla grande in discesa libera conquistando il suo miglior risultato in carriera in questa specialità, quarto e leader solitario della classifica overall. Altra giornata avara di gioie per l'Italia, che manca ancora l'appuntamento con il podio: il migliore Dominik Paris, ottavo a quasi un secondo.

