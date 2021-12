Lake Louise, ma poco altro rispetto a venerdì: Sofia Goggia si conferma regina indiscussa della discesa libera, dominando la concorrenza per il secondo giorno di fila e infilando la sesta vittoria consecutiva in questa disciplina in Coppa del Mondo, Breezy Johnson. Con lei e l'azzurra, sale sul podio anche la svizzera Corinne Suter. Cambia il meteo a, ma poco altro rispetto a venerdì:si conferma regina indiscussa della, dominando la concorrenza per il secondo giorno di fila e infilando la sesta vittoria consecutiva in questa disciplina in Coppa del Mondo, la seconda stagionale . Ancora col pettorale numero 5, ancora smorzando sul nascere le ambizioni di ogni avversaria. Tra le nuvole canadesi, la bergamasca è aggressiva fin da subito - quasi troppo per il margine che ha in questo momento su chiunque - ma è nel settore più tecnico che costruisce il successo, toccando punte di velocità che nessun'altra riesce a replicare. La più vicina, stavolta contenendo il ritardo sotto il secondo, è ancora la statunitense. Con lei e l'azzurra, sale sul podio anche la svizzera

Rocket-Sofia! Goggia serve il bis, rivivi la sua gara

La top 10

1. S. GOGGIA (ITA) 1:48.42 2. B. JOHNSON (USA) +0.84 3. C. SUTER (SUI) +0.98 4. C. HUETTER (AUT) +1.16 5. C. SCHEYER (AUT) +1.33 6. NA. DELAGO (ITA) +1.34 7. K. WEIDLE (GER) +1.44 8. M. PUCHNER (AUT) +1.52 9. M. GAGNON (CAN) +1.60 10. F. BRIGNONE (ITA) +1.70

L'Italia dimostra di avere la regina, ma anche una squadra in grado di brillare con tante interpreti. Nadia Delago chiude ancora sesta, nonostante un brivido nella parte centrale. Federica Brignone commette qualche errore di linea, ma si prende comunque la decima piazza che le dà fiducia in vista del Super G di domenica. Migliora anche Elena Curtoni, da 22esima a 14esima rispetto alla prima discesa. Un passo indietro per Nicol Delago, 21esima dopo la top 10 di venerdì, ma va bene così. Ancora in difficoltà Francesca Marsaglia, fuori dalle 30 anche stavolta come Roberta Melesi e Karoline Pichler.

Mirjam Puchner non replica il podio, ma è ancora nelle prime dieci (ottava davanti a Marie-Michele Gagnon). L'Austria non trova conferme in Ramona Siebenhofer (11esima), ma può sorridere con il duo Cornelia Huetter-Christine Scheyer, rispettivamente quarta e quinta. Tanta fatica per Lara Gut-Behrami, che non riesce a ritrovarsi e chiude 23esima. Fuori dalle prime 30 Mikaela Shiffrin, ancora in rodaggio in discesa. Sofia Goggia, intanto, si porta al terzo posto vittoria numero 13 in Coppa del Mondo, la decima in questa disciplina. non replica il podio, ma è ancora nelle prime dieci (ottava davanti a). L'Austria non trova conferme in(11esima), ma può sorridere con il duo, rispettivamente quarta e quinta. Tanta fatica per, che non riesce a ritrovarsi e chiude 23esima. Fuori dalle prime 30 Mikaela Shiffrin, ancora in rodaggio in discesa. Sofia Goggia, intanto, si porta al terzo posto in classifica generale , comandata sempre dalla statunitense su Petra Vlhova. Per l'azzurra è la, la decima in questa disciplina.

Sofia Goggia fa un altro sport e trionfa in discesa

