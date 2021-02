Federica Brignone : “ Sono molto soddisfatta, sono riuscita a sciare all’attacco. Non ho fatto una manche perfetta, ma il tracciato era veramente veloce, ed ho cercato di fare più velocità possibile. Vedere la luce verde all’arrivo è già una bella emozione. Mi piace la neve, è una buona occasione, negli ultimi giorni mi sono allenata. Il pendio è abbastanza facile, sto sciando bene in slalom, però devo farlo in slalom “.

Marta Bassino : “ Sotto ho fatto un erroraccio, nell’ultima curva sono andata lunga ed ho perso velocità. Pensiamo ora a fare una bella manche di slalom, ieri abbiamo fatto ancora un ultimo allenamento “. Nadia Delago : “ E’ veramente un peccato, sono partita decisa, ma nella prima lunga ho spigolato, per fortuna non mi è successo nulla. Sono dispiaciuta “.

Petra Vlhova: “Ho commesso qualche piccolo errore, ma la posizione è ideale per partire all’attacco in slalom“. Michelle Gisin: “Ho provato ad attaccare in super-G, ho ritrovato le sensazioni sugli sci lunghi, ho sbagliato un po’ ma sono a posto per lo slalom“.