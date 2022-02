Sofia Goggia e Nadia Delago , rispettivamente argento e bronzo olimpico. Un risultato che si commenta da solo ed è storico: in questo sport, sul palcoscenico a cinque cerchi, solamente altre quattro volte due azzurri erano stati capaci di andare a medaglia nella stessa gara. Che giornata per l'Italia dello sci alpino a Yanqing! Nell'attesa discesa libera femminile, sono salite a braccetto sul podio , rispettivamente. Un risultato che si commenta da solo ed è storico: in questo sport, sul palcoscenico a cinque cerchi, solamente altre quattro volte due azzurri erano stati capaci di andare a medaglia nella stessa gara.

La prima ha compiuto cinquant'anni lo scorso 13 febbraio. Sono i Giochi di Sapporo 1972 e i cugini Gustav e Roland Thoeni si mettono al collo argento e bronzo nello slalom speciale vinto dall'incredibile spagnolo Francisco Fernandez Ochoa. Passano quattro anni, siamo a Innsbruck e la disciplina è la medesima: sulle nevi austriache trionfa Pierino Gros proprio davanti a Gustav Thoeni.

Per il terzo precedente dobbiamo spostarci in avanti di due decadi, per la precisione ad Albertville 1992. Le gare di sci alpino si disputano in Val d'Isere e nella combinata maschile arriva un'altra, ben più sorprendente, doppietta azzurra: vince Josef Polig, mai oltre il quinto posto in Coppa del Mondo, argento a Gianfranco Martin (mai in top 10 in Coppa!). La quarta doppietta in ordine di tempo è anche l'unica al femminile prima di quella pechinese. Le protagoniste sono Daniela Ceccarelli e Karen Putzer, oro e bronzo in Super G alle Olimpiadi di Salt Lake City 2002.

