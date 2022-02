il team event di sci alpino viene regolarmente disputato, consegnando l'ultima medaglia d'oro in questa disciplina all'Austria. La formazione composta da Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Stefan Brennsteiner, Johannes Strolz, Katharina Huber e Michael Matt torna al successo dal 2015 in questa specialità, che arriva nel palcoscenico più importante. Argento alla Germania dopo un cammino complicatissimo. Confermata la medaglia di bronzo di quattro anni fa per la Norvegia, che estromette dal podio nella small final gli Stati Uniti. Per Nonostante il vento che non si placa totalmente, dopo aver costretto a posticipare all'ultimo giorno dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022,. La formazione composta da Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Stefan Brennsteiner, Johannes Strolz, Katharina Huber e Michael Matt torna al successo dal 2015 in questa specialità, che arriva nel palcoscenico più importante.dopo un cammino complicatissimo., che estromette dal podio nella small final gli Stati Uniti. Per Mikaela Shiffrin sfuma dunque l'ultima possibilità di medaglia in un'edizione da dimenticare.

Si ferma a quota diciassette allori il bottino dell'Italia a Pechino 2022. Il parallelo a squadre rappresentava l'ultima speranza di podio per l'Italia in questa edizione delle Olimpiadi Invernali, ma Il cammino degli azzurri nel viene stoppato ai quarti di finale. Troppi Stati Uniti per Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer (più le riserve Nicol Delago e Tommaso Sala), che hanno vinto soltanto il primo turno contro la Russia. Per la nazionale italiana di sci alpino un bilancio a due volti: le quattro medaglie al femminile (due di Federica Brignone più il doppio podio in discesa libera), gli uomini di nuovo a secco e con strascichi.

Freddo polare, Brignone e De Aliprandini si coprono durante il team event

Ultimo evento di sci alpino all'insegna dell'equilibrio, con tanti incontri terminati in parità e decisi dalla somma dei migliori tempi per genere. Così l'Austria batte i campioni del mondo della Norvegia in semifinale e i tedeschi nella big final, dopo aver superato 3-1 ai quarti la Slovenia. Tra gli atleti che hanno conquistato l'oro nella prova a squadre, una menzione di merito va a Johannes Strolz, unico sciatore capace di ottenere tre medaglie, di cui due del metallo più pregiato, a Pechino 2022. Seconda medaglia per Katharina Liensberger, dopo l'argento in slalom alle spalle di Vlhova.

Prima medaglia nello sci alpino in queste Olimpiadi per la Germania, che per assicurarsi la certezza del podio deve affacciarsi contro i vice-campioni del mondo della Svezia (anche se schiera una formazione "B"), i precedenti campioni olimpici della Svizzera e gli Stati Uniti. Questi ultimi, nonostante il quarto posto e l'avventura da incubo di Shiffrin, scrivono comunque il proprio nome nel medagliere grazie all'argento di Cochran-Siegle in Super G.

Schmid ci prova, vince l'Austria! La manche decisiva del team event

Il percorso dell'Italia

Gli azzurri avevano convinto poco già contro il Comitato Olimpico Russo, ma si sperava che l’Italia avesse preso le misure. Soltanto De Aliprandini dà buoni segnali in un testa a testa emozionante con Ivan Kuznetsov, mentre Vinatzer perde l’unica manche dell’ottavo di finale, fissando lo score sul 3-1.

Quarti di finale contro gli Stati Uniti che partono per il verso sbagliato, con la sconfitta netta di Brignone su Moltzan e la caduta del gigantista azzurro. Bassino tiene vivo un lumicino di speranza battendo al photofinish Shiffrin in un bellissimo testa a testa, ma a Vinatzer non riesce il tentativo disperato di rimonta. Finisce 3-1 a favore della formazione a stelle e strisce.

Bassino batte Shiffrin, ma non basta: Italia ko ai quarti

